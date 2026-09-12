사진 = 신세경 인스타그램

사진 = 신세경 인스타그램

사진 = 신세경 인스타그램

사진 = 신세경 인스타그램

배우 신세경이 차분한 분위기가 돋보이는 근황 사진을 공개했다.신세경은 최근 자신의 인스타그램에 "✨❤️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 신세경은 벨트로 허리를 묶은 브라운 롱 코트를 입고 두 팔을 가볍게 모은 채 옆모습을 드러내고 있다. 단정하게 묶은 헤어와 자연스럽게 흘러내린 앞머리가 어우러지며 담담한 분위기를 자아냈고, 화이트 톤의 실내 공간과 조화를 이루며 차분한 무드를 완성했다.이어진 사진에서 신세경은 버건디 컬러 니트를 입고 화이트 소파에 몸을 기댄 채 시선을 옆으로 향하고 있다. 길게 늘어뜨린 헤어와 낮은 자세가 자연스럽게 이어지며 부드러운 분위기를 더했고 은은한 조명과 베이지 커튼이 따뜻한 공간감을 살렸다.또 다른 사진에서 신세경은 화이트 니트를 입고 창가에 팔을 올린 채 창밖을 바라보고 있다. 옆모습으로 담긴 또렷한 이목구비와 차분한 표정이 돋보이며, 창으로 들어오는 자연광이 맑은 분위기를 한층 강조했다.마지막 사진에서 신세경은 화이트 니트와 짙은 컬러 팬츠를 매치한 채 의자에 앉아 한 손으로 머리를 가볍게 받치고 카메라를 응시하고 있다. 편안한 자세 속에서도 자연스러운 분위기와 단정한 스타일링이 어우러지며 세련된 매력을 드러냈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "매우 우아한 공주님", "너무 예뻐", "이쁘네요", "정말 아름답고 고급스러워", "귀여움과 아름다움을 모두 가지고 함께 사는 배우" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생으로 36세인 신세경은 지난 2월 개봉한 영화 '휴민트'를 통해 12년 만에 스크린에 복귀했다. 신세경은 극 중 북한 식당 종업원이자 정보원인 채선화 역을 맡았으며 지난 5월 열린 제62회 백상예술대상에서 영화 부문 여자 조연상을 받았다.또 신세경은 차기작으로는 새 드라마 '러브 바이러스'를 선택했다. '런 온' 이후 약 6년 만에 로맨틱 코미디 장르로 돌아오는 신세경은 배우 정해인과 로맨스 호흡을 맞출 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr