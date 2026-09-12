황재균이 카페 창업과 폐업 경험을 털어놨다. / 사진='일루황' 영상 캡처

황재균이 카페 창업과 폐업 경험을 털어놨다. / 사진='일루황' 영상 캡처

전 야구선수 황재균이 성수동에서 운영했던 카페 두 곳을 폐업하며 뼈아픈 사업 실패의 경험을 털어놓았다.지난 11일 황재균 유튜브 채널 '일루황'에는 '황재균은 어떻게 패션황이 되었나'라는 영상이 공개됐다.황재균은 성수동을 찾아 쇼핑도 하고 간식도 사먹었다. 제작진은 "성수피플이었다는 얘기를 들었다"고 물었다. 황재균은 "3년 전 야심 차게 베이글 카페를 오픈했다가 5개월 만에 망했다"고 밝혔다. 이어 "거기를 또 두 번째로 아심차게 샐러드 카페로 바꿨다. 한 3개월 만에 망했다"며 씁쓸한 웃음을 터트렸다.그럼에도 황재균은 "성수 피플"이라고 거드름피웠다. 제작진이 "2개를 합쳐서 1년을 못 갔다"고 사실을 되짚었다. 황재균은 "나 성수 피플이라고"라며 우쭐대 폭소케 했다.황재균은 2022년 티아라 지연과 결혼했지만 2024년 이혼했다. 지난해 현역 선수 생활을 마친 뒤 방송 활동을 이어가고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr