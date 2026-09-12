10.2% 찍고 7주 휴업…MBC 편성 자충수, 김지원 피하려다 유연석 풀부담 [TEN스타필드]

《태유나의 듣보드뽀》

유연석과 김지원이 하반기 금토극으로 맞붙는다./사진=텐아시아DB

'라이어' 티저 영상이 첫 공개됐다./사진제공=MBC

김지원이 '닥터X'로 돌아온다./사진제공=SBS

MBC가 새 금토드라마 '라이어'를 선보이기까지 7주간의 공백을 택했다. 전작 '유부녀 킬러'가 만들어 놓은 시청률 상승세를 스스로 끊어낸 데다 SBS 대작 '닥터X'에는 3주 먼저 안방극장을 선점할 시간을 내준 셈이다. 이미 경쟁작이 시청층을 흡수한 뒤 출발선에 서야 하는 유연석의 어깨만 무거워졌다.MBC는 11일 '라이어'의 1차 티저 영상을 공개하며 본격적인 홍보에 나섰다. '라이어'는 유연석과 서현진이 주연을 맡아 하나의 기억을 두고 엇갈린 주장을 펼치는 심리 스릴러다.공개된 티저 영상에는 '10월 첫 방송'이라고 소개됐지만, 편성표상 '라이어'의 첫 방송 예정일은 10월 30일이다. 전작 '유부녀 킬러'가 오는 9월 12일 14부작으로 막을 내린 뒤 '라이어'가 안방극장을 찾기까지 무려 7주의 공백이 생긴다.올해 MBC 금토극은 '판사 이한영'부터 '찬란한 너의 계절에', '21세기 대군부인', '오십프로', '킬러들의 쇼핑몰', '유부녀 킬러'까지 대체로 1주 안팎의 간격을 두고 배턴을 이어왔다. 이와 비교하면 이번 7주 공백은 이례적이다.장기 공백에는 9월 중하순부터 이어지는 아시안게임 중계와 추석 황금연휴가 영향을 미친 것으로 풀이된다. 다만 아시안게임이 10월 초 막을 내리는 것을 감안하면 10월 30일까지 다시 한 달 가까이 금토극을 비워두는 선택은 쉽게 이해하기 어렵다.더 큰 문제는 공백을 메울 뚜렷한 카드가 보이지 않는다는 점이다. 과거 '킬러들의 쇼핑몰'처럼 화제작을 재편성하는 방식도 현재까지는 없다. 취재 결과 해당 기간 단막극 등 별도의 드라마 편성은 예정돼 있지 않으며, MBC는 비드라마 프로그램 편성 등을 두고 고심 중인 것으로 전해졌다. 아직 구체적인 대체 편성안도 공개되지 않았다.결국 MBC는 한 달 반 넘게 금토극 블록을 비워두게 됐다. '유부녀 킬러'가 SBS 경쟁작을 제치고 최고 시청률 10.2%까지 끌어올리며 만들어 놓은 상승세와 채널 잔류 효과도 상당 부분 희석될 수밖에 없다. 연속 편성을 통해 다음 작품으로 시청자를 자연스럽게 끌고 가는 이른바 '후광 효과'를 스스로 포기한 셈이다.경쟁작과의 구도를 살펴보면 MBC의 공백은 더욱 뼈아프다. SBS는 하반기 주요 텐트폴 가운데 하나인 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'를 10월 9일 먼저 선보인다. '닥터X'는 김지원 주연의 메디컬 누아르로, '모범택시', '지옥에서 온 판사', '김부장'으로 이어진 SBS 특유의 장르물 흥행 공식을 잇는 기대작이다.결과적으로 MBC가 금토극을 비운 사이 '닥터X'는 3주간 사실상 경쟁작 없이 먼저 시청층을 끌어모을 시간을 확보했다. 초반 캐릭터와 세계관을 안착시키고 서사의 몰입도를 끌어올리기에 충분한 시간이다. '라이어'가 첫 방송할 무렵에는 이미 '닥터X'가 중반부에 접어든 상태가 된다.'지금 거신 전화는'으로 MBC에 흥행을 안겼던 유연석에게 이번 대진표는 여러모로 불리하다. 단순히 같은 날 맞붙는 경쟁이 아니다. 이미 3주 동안 고정 시청층을 쌓은 '닥터X'를 상대로 뒤늦게 판에 들어가야 한다.MBC가 스스로 만든 7주의 공백은 결국 '라이어'가 떠안아야 할 편성 핸디캡이 됐다. 유연석이 작품의 힘으로 이 불리한 출발선을 뒤집을 수 있을지가 '라이어'의 첫 번째 관전 포인트가 됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr