사진 = 30기 영수 인스타그램

'나는솔로' 30기 영수가 높은 층고와 푸른 하늘이 어우러진 공간에서 세련된 분위기를 드러냈다.30기 영수는 최근 자신의 인스타그램에 "평범한 직장인인 제가 팔로워분들 덕분에 롯데백화점앰버서더2기 가 되었습니다! 감사드려요 진심으로! (꼭 이 말부터 하고싶었습니다🤩)"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 30기 영수는 블랙 셔츠와 블랙 팬츠를 매치한 차분한 스타일링으로 전시 공간 중앙에 서 있다. 손목시계를 착용한 채 한쪽을 바라보는 자연스러운 옆모습이 담겼으며, 넓은 통창 너머로 펼쳐진 푸른 하늘과 흰 구름이 시원한 배경을 이루며 깔끔한 분위기를 더했다.주변에는 블랙 컬러의 전시 박스와 유리 화병에 꽂힌 붉은 꽃들이 균형감 있게 배치돼 있고, 'LOTTE AMBASSADOR' 로고가 담긴 오브제들이 함께 놓여 행사 공간의 분위기를 완성했다. 블랙 톤 의상과 절제된 포즈가 어우러지며 단정하면서도 세련된 비주얼을 자연스럽게 드러냈다.이를 본 팬들은 "늘 응원할께요", "늘 응원합니다", "진짜 멋있어요", "화이팅", "존잘얼굴많이보여주세요", "옥순님과 행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생인 30기 옥순과 영수는 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 에겐남 테토녀 특집에 출연해 '현실 커플'로 발전했다. 또 옥순은 자신의 유튜브 채널 '희노아락'에 출연해 영수와 결혼을 약속했다고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr