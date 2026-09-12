사진 = 홍자 인스타그램

사진 = 홍자 인스타그램

사진 = 홍자 인스타그램

가수 홍자가 무대 위 차분한 분위기가 담긴 근황을 공개했다.홍자는 최근 자신의 인스타그램에 "🤎"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 홍자는 브라운 컬러의 브이넥 니트 카디건과 블랙 하의를 매치한 채 마이크를 손에 들고 무대 위에 서 있다. 짧은 단발 헤어와 레이어드 네크리스가 어우러진 스타일링 속에서 정면을 바라보며 노래를 부르는 모습이 담겼고 따뜻한 조명이 얼굴과 의상을 은은하게 비추며 차분한 분위기를 더했다.이어진 사진에서 홍자는 한 손으로 마이크를 쥔 채 다른 손으로 머리를 가볍게 정리하고 있다. 자연스럽게 고개를 살짝 들어 올린 모습과 은은한 표정이 어우러지며 무대 위 여유로운 순간을 담아냈다.마지막 사진에서 홍자는 마이크를 내려 든 채 한 손을 허리에 올리고 옆을 바라보고 있다. 브라운 톤 의상과 짧은 단발 헤어가 조화를 이루며 세련된 분위기를 자아냈고 무대 조명이 얼굴선을 부드럽게 비추며 단정한 비주얼을 돋보이게 했다.이를 본 팬들은 "대장님 오늘도 넘 예쁘시네요", "늘 응원합니다", "너무 예쁘세요", "화이팅", "아름다운 목소리 최고에요 ", "가을여자네요" 등의 댓글을 달았다.한편 1985년생으로 41세인 홍자는 다양한 방면에서 가요계 활동을 하고 있으며 KBS2 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 열한 번째 OST '꿀단지'를 발매했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr