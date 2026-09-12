가수 홍자가 무대 위 차분한 분위기가 담긴 근황을 공개했다.
홍자는 최근 자신의 인스타그램에 "🤎"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 홍자는 브라운 컬러의 브이넥 니트 카디건과 블랙 하의를 매치한 채 마이크를 손에 들고 무대 위에 서 있다. 짧은 단발 헤어와 레이어드 네크리스가 어우러진 스타일링 속에서 정면을 바라보며 노래를 부르는 모습이 담겼고 따뜻한 조명이 얼굴과 의상을 은은하게 비추며 차분한 분위기를 더했다. 이어진 사진에서 홍자는 한 손으로 마이크를 쥔 채 다른 손으로 머리를 가볍게 정리하고 있다. 자연스럽게 고개를 살짝 들어 올린 모습과 은은한 표정이 어우러지며 무대 위 여유로운 순간을 담아냈다. 마지막 사진에서 홍자는 마이크를 내려 든 채 한 손을 허리에 올리고 옆을 바라보고 있다. 브라운 톤 의상과 짧은 단발 헤어가 조화를 이루며 세련된 분위기를 자아냈고 무대 조명이 얼굴선을 부드럽게 비추며 단정한 비주얼을 돋보이게 했다.
이를 본 팬들은 "대장님 오늘도 넘 예쁘시네요", "늘 응원합니다", "너무 예쁘세요", "화이팅", "아름다운 목소리 최고에요 ", "가을여자네요" 등의 댓글을 달았다.
한편 1985년생으로 41세인 홍자는 다양한 방면에서 가요계 활동을 하고 있으며 KBS2 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 열한 번째 OST '꿀단지'를 발매했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
홍자는 최근 자신의 인스타그램에 "🤎"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 홍자는 브라운 컬러의 브이넥 니트 카디건과 블랙 하의를 매치한 채 마이크를 손에 들고 무대 위에 서 있다. 짧은 단발 헤어와 레이어드 네크리스가 어우러진 스타일링 속에서 정면을 바라보며 노래를 부르는 모습이 담겼고 따뜻한 조명이 얼굴과 의상을 은은하게 비추며 차분한 분위기를 더했다. 이어진 사진에서 홍자는 한 손으로 마이크를 쥔 채 다른 손으로 머리를 가볍게 정리하고 있다. 자연스럽게 고개를 살짝 들어 올린 모습과 은은한 표정이 어우러지며 무대 위 여유로운 순간을 담아냈다. 마지막 사진에서 홍자는 마이크를 내려 든 채 한 손을 허리에 올리고 옆을 바라보고 있다. 브라운 톤 의상과 짧은 단발 헤어가 조화를 이루며 세련된 분위기를 자아냈고 무대 조명이 얼굴선을 부드럽게 비추며 단정한 비주얼을 돋보이게 했다.
이를 본 팬들은 "대장님 오늘도 넘 예쁘시네요", "늘 응원합니다", "너무 예쁘세요", "화이팅", "아름다운 목소리 최고에요 ", "가을여자네요" 등의 댓글을 달았다.
한편 1985년생으로 41세인 홍자는 다양한 방면에서 가요계 활동을 하고 있으며 KBS2 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 열한 번째 OST '꿀단지'를 발매했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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