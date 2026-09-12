가수 서인영이 지방흡입 시술 후에도 남은 겨드랑이 살을 확인하고 재시술을 언급했다./사진=서인영 유튜브 캡처

가수 서인영이 지방흡입 시술 후에도 남은 겨드랑이 살을 확인하고 재시술을 언급했다./사진=서인영 유튜브 캡처

가수 서인영이 지방흡입 시술 후에도 남은 겨드랑이 살을 확인하고 재시술을 언급했다.지난 9일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '드디어 10년 만에 새 앨범 준비하는 가수 서인영 최초 공개!'라는 제목의 영상이 공개됐다.서인영은 풀메이크업에 민소매와 로우라이즈 패션을 소화하며 등장했다. 그는 자신의 옷차림을 두고 "요즘 스타일이잖아. (지방흡입) 시술도 좀 뽐내고. 아직 여기 흉터는 있는데"라며 겨드랑이 쪽을 가리켰다.그룹 아이들 소연을 만나러 가던 중 제작진은 서인영에게 "선배님 겨드랑이 살 좀 집어넣어야 하는 거 아니야?"라고 장난스럽게 물었다. 자기 겨드랑이를 확인한 서인영은 "어, 겨살(시술)을 했는데도 이게 안 되네?"라고 반응했다. 이어 "이 병원 안 되겠다. 다시 찾아가야겠다. 겨살 다시 하러 가야 해"라고 너스레를 떨며 웃음을 유발했다.해당 영상은 서인영이 지난달 22일 열린 '워터밤 속초 2026' 무대에 오르기 전 촬영됐다. 앞서 그는 공연을 준비하는 과정을 공개하며 팔뚝 지방흡입 시술과 다이어트를 병행했다고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr