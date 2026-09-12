사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영이 다양한 분위기를 담은 근황 사진으로 팬들의 시선을 사로잡았다.장원영은 최근 자신의 인스타그램에 "🖤"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 장원영은 연한 핑크 컬러 니트를 입고 휴대전화를 든 채 거울을 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 긴 웨이브 헤어를 자연스럽게 늘어뜨린 모습과 맑은 피부가 어우러지며 차분한 분위기를 더했고 휴대전화 케이스까지 함께 담긴 셀카 구도가 눈길을 끈다.이어진 사진에서 장원영은 오프숄더 스타일의 화이트 의상에 진주 목걸이와 드롭 귀걸이를 매치한 채 카메라를 응시하고 있다. 반짝이는 메이크업과 또렷한 이목구비가 클로즈업으로 담기며 한층 화려한 비주얼을 완성했다.또 다른 사진에서 장원영은 화이트 프린팅 티셔츠를 입고 별 모양 페이스 스티커와 헤어핀을 착용한 채 브이 포즈를 취하고 있다. 목에 착용한 인이어와 액세서리가 함께 어우러지며 무대 뒤 자연스러운 순간을 담아냈고, 부드러운 표정이 사랑스러운 분위기를 더했다.마지막 사진에서 장원영은 같은 의상 차림으로 두 손을 볼에 가져다 댄 포즈를 취하며 카메라를 바라보고 있다. 어두운 대기실을 배경으로 플래시가 얼굴을 환하게 비추며 또렷한 눈매와 인형 같은 비주얼이 더욱 돋보였다.이를 본 팬들은 "밤티의 반댓말은 장원영", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "귀여워", "너무 이쁘다", "맨날 봐도 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 2004년생으로 22세인 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수하기도 했다. 장원영은 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr