쿤, 양양이 맞대결을 펼친다. /사진=텐아시아DB

쿤, 양양이 맞대결을 펼친다. /사진제공=채널S·E채널

그룹 NCT 멤버이자 유닛 WayV(웨이션브이)로 한솥밥을 먹는 쿤과 양양이 '독박투어'에서 적으로 갈라선 채 치열한 집안싸움을 벌인다.오는 12일 오후 9시 방송되는 채널S·E채널 '끝까지 간다! 독박투어' 15회에서는 '독박즈'(김대희·김준호·장동민·유세윤·홍인규)가 중국 타이닝에서 여행 메이트로 합류한 쿤, 양양과 함께 유네스코 세계자연유산인 '단샤' 투어에 나서는 모습이 그려진다.이날 방송에서는 쿤의 단골 로컬 쌀국수 식당에서 푸짐한 식사를 마친 뒤, 아침 식사비 독박자를 가리기 위한 한판 승부가 펼쳐진다. 특히 '최다 독박자' 위기에 몰려 벌칙인 '돼지 뇌 먹기'를 피해야 했던 김준호가 직전 독박자이자 게임 선택권을 쥔 양양에게 은밀한 야합을 제안하면서 'NCT 내전'의 서막이 오른다.김준호의 청을 양양이 흔쾌히 수락하면서, 김준호·김대희·양양 팀과 장동민·유세윤·홍인규·쿤 팀으로 나뉘어 '타이닝 3종 경기'를 통한 정면승부를 벌이게 된다.본격적인 대결을 앞두고 양 팀의 신경전도 불을 뿜었다. 홍인규가 "잘하는 게임이 뭐냐"고 묻자 쿤은 "사실 팀에서 게임을 제일 못한다"고 털어놓았고, 이에 맞은편에 선 양양은 "쿤 형이 생각보다 게임을 진짜 못한다"며 거침없는 폭로로 기선 제압에 나선다.그러나 정작 게임이 시작되자, 양양과 손을 잡았던 김준호가 연이은 헛발질로 부진에 빠지는 반전이 일어난다. 결국 김준호는 팀을 승리로 이끌기는커녕 양양의 눈치를 보게 되고, NCT 글로벌 팬덤의 화력까지 의식한 듯 "양양아, 못난 나를 만나서 미안하다, 사랑한다"며 다급하게 사죄를 건넨다.과연 WayV의 자존심을 건 쿤과 양양의 맞대결에서 최후의 승자는 누가 될지, 식사비를 뒤집어쓸 독박의 주인공에 관심이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr