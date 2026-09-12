사진 = 한지민 인스타그램

사진 = 한지민 인스타그램

사진 = 한지민 인스타그램

사진 = 한지민 인스타그램

배우 한지민이 따뜻한 미소와 함께 근황을 전하며 팬들에게 가을 인사를 건넸다.한지민은 최근 자신의 인스타그램에 "가을이 성큼 다가왔어요. 🍁🍂🤎모두 잘 지내시죠? 저도 열심히 촬영하며 지내고 있어요!!! 모두 환절기 감기 조심해야해요!~~😷"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한지민은 우드톤으로 꾸며진 실내에 앉아 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 화이트 티셔츠 위에 블랙 셔츠를 가볍게 걸친 편안한 차림과 단정한 단발 헤어스타일이 어우러지며 자연스럽고 청초한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 한지민은 같은 자리에서 브이 포즈를 들어 보이며 카메라를 응시하고 있다. 또렷한 눈매와 꾸밈없는 표정이 클로즈업으로 담기며 맑은 비주얼을 더욱 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 한지민은 테이블 위에 놓인 말차 음료를 손으로 가리키며 환하게 미소 짓고 있다. 따뜻한 조명이 비치는 카페 공간과 붉은색 소파가 편안한 분위기를 더했고, 음료를 바라보는 자연스러운 모습이 시선을 끈다.마지막 사진에서 한지민은 얼음이 담긴 말차 음료를 손에 든 채 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 가까이 담긴 얼굴과 음료가 함께 어우러지며 편안한 일상의 순간을 자연스럽게 전했다.이를 본 팬들은 "너무 예뻐요", "여전히 아름다운 언니", "너무 예뻐", "한지민 사랑해요", "인형같은 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 1982년생인 한지민은 10살 연하의 밴드 잔나비 멤버 최정훈과 공개 열애 중이다. 또 한지민은 현재 JTBC 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'에서 배우 박성훈과 호흡을 맞추고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr