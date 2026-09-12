허성범이 '전지적 참견 시점'에 출연한다. / 사진제공=MBC

허성범이 '전지적 참견 시점'에 출연한다. / 사진제공=MBC

카이스트 AI 연구원 허성범이 AI 구독료로만 매월 100만원 이상을 지출한다고 밝힌다. 또한 허성범을 비롯해 세 남매를 모두 수재로 키운 어머니의 남다른 교육법이 공개된다.12일 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 415회에서는 AI와 함께 일상을 보내는 허성범의 하루가 공개된다.허성범은 AI로 직접 만든 주식 포트폴리오 사이트를 활용해 수익률과 주가 상승 원인을 분석하고 논문 요약도 AI에 맡긴다. 연구뿐만 아니라 오늘의 운세와 행운의 아이템도 AI에게 묻는다.평소 과학적이지 않다는 이유로 사주를 믿지 않는다고 주장하지만, 정작 사주에 '목(木)'이 부족하다는 이야기를 듣고 집안 곳곳을 우드와 녹색 계열로 꾸몄다고 밝혀 웃음을 자아낸다. "야식으로 라면을 먹으면 붓겠지?"처럼 이미 답을 알고 있는 고민까지 AI에게 물어보는 모습도 공개된다.현재 카이스트에서 진행 중인 AI 연구도 소개된다. 허성범은 악성 댓글을 AI가 분석해 피해자가 법적 권리를 보다 수월하게 주장할 수 있도록 돕는 연구를 진행하고 있다. 직접 악성 댓글의 법적 대응 가능성을 판독하는 사이트도 만들었다.자신에게 달린 악성 댓글을 연구 자료로 활용한다는 그는 "요즘 악플이 안 달려 데이터가 쌓이지 않는다"고 뜻밖의 아쉬움을 토로한다.허성범을 비롯해 두 누나까지 수재로 키운 어머니의 교육법도 공개된다. 어머니와 통화할 때면 사투리와 애교를 쏟아내는 막내아들로 돌아가는 허성범에게 어머니는 "항상 배우는 자세로 예의 바르고 겸손해야 한다"고 당부한다.허성범의 일상은 12일 오후 11시 10분 방송되는 '전참시'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr