사진=채널A '신랑수업2'

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'해피투게더' 래퍼 그리가 아버지 김구라의 재혼 후 달라진 모습을 지켜보며 결혼과 2세를 향한 의지를 드러냈다.11일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 라이머가 소속 아티스트들과 집에서 진솔한 대화를 나누는 모습이 공개됐다.이날 라이머는 새로운 인연을 만나기 위해 노력했지만 이혼 경험 때문에 재혼을 쉽게 결심하지 못한다고 털어놨다. 그는 "나도 노력하지 않은 게 아니다. 그런데 이제는 사람을 만나기가 더 어렵다"며 "한 번 실패한 경험이 있다는 사실이 상대에게 부담이 될까 봐 미안한 마음이 있다"고 밝혔다.그리는 라이머가 이혼을 '실패'라고 표현하자 생각을 바로잡았다. 그는 "실패가 아니라 새로운 좋은 사람을 만나러 가는 과정이다. 실패라고 생각하지 마라"고 진심 어린 조언을 건넸다.자신의 가정사도 솔직하게 꺼냈다. 그리는 "아버지도 이혼한 뒤 나와 둘이 살면서 '너만 있어도 괜찮다'고 하셨다"며 "그런데 재혼하시고 훨씬 밝아지고 유해지셨다"고 말했다. 새로운 배우자를 만나면서 김구라의 표정과 성격까지 긍정적으로 달라졌다는 것.그리는 "동생도 태어났고 새로운 삶이 이어졌다"며 아버지의 재혼을 가까이에서 지켜본 경험으로 라이머를 응원했다. 한 번의 관계가 끝났다고 해서 삶까지 실패한 것은 아니며, 새로운 만남이 또 다른 행복으로 이어질 수 있다는 의미였다.라이머는 김구라를 자신의 인생 롤모델 중 한 명으로 꼽았다. 그는 "너희 아버지가 나보다 나이가 많은데도 아이를 낳지 않았느냐. 그런 부분에서도 롤모델"이라며 재혼과 2세에 대한 바람을 내비쳤다.이를 들은 그리는 "우리 아버지는 정자왕 출신이다. 남성성과 정자왕은 다른 이야기"라고 너스레를 떨었다. 자신에게도 유전됐을 가능성이 있다며 "나는 빨리 아이를 낳고 싶다. 아빠도 딱 내 나이에 나를 낳으셨다. 빨리 결혼하고 싶다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.한편 김구라는 2015년 이혼 후 2020년 12세 연하의 비연예인 여성과 재혼해 이듬해 딸을 얻었으며, 23세 어린 여동생을 둔 그리 역시 현재 교제 중인 여자친구와 2년 안에 결혼하고 싶다는 계획을 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr