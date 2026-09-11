이미지 크게보기 기안84가 유튜브를 시작한 뜻밖의 이유를 밝혔다 / 사진 = 텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = 김채연 유튜브 채널

작가 겸 방송인 기안84가 유튜브를 시작하게 된 뜻밖의 이유를 밝혔다.지난 10일 김채연의 유튜브 채널에는 ‘유튜버 김채연으로 시작합니다 (W. 기안84)’라는 영상이 공개됐다.이날 기안84는 첫 게스트로 출연해 그룹 트리플에스 김채연의 유튜브 도전을 지켜봤다.김채연은 기안84에게 “처음에 채널 개설하시고 그때 기억이 있으시냐”고 물었다.기안84는 유튜브를 시작할 당시를 떠올리며 “내가 (유튜브) 왜 했냐면”이라고 운을 뗐다.이어 “우리 엄마가 TV로 항상 내 근황을 알았다. 근데 우리 엄마가 이제 내 근황을 모르시더라”며 “엄마가 TV를 안 보는 거다”라고 설명했다.그 이유를 들은 뒤 김채연은 기안84의 이야기에 귀를 기울였다. 기안84는 “엄마 유튜브 봐?”라고 물었더니 “엄마랑 엄마 친구들 다 유튜브 봐”라는 답을 들었다며 “유튜브 해야겠구나” 싶었다고 털어놨다.유튜브를 시작한 뒤의 부담감도 고백했다. 그는 “많이 쫓겼다. 많이 초조했다”며 “잘 되면 잘 되는 대로 초조하고, 안 되면 안 되는 대로 초조하다. 그래서 네가 재밌는 거 해야 한다”고 김채연에게 조언했다.한편 9월 기준 기안84의 유튜브 채널은 구독자 약 171만 명을 보유하고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr