이미지 크게보기 사진 = SBS ‘무엇이든 해줄지니-비서진’

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‘무엇이든 해줄지니-비서진’ 서인영의 비서 업무를 맡게 된 이서진이 수발을 거부했다.11일 방송된 SBS ‘무엇이든 해줄지니-비서진’에서는 ‘my 스타’ 서인영을 위한 업무가 시작됐다.김광규는 서인영을 둘러싼 이야기를 먼저 꺼냈다. 그는 “‘너무 세다’, ‘욕을 잘 한다’, ‘낭비벽이 심하고 갑질의 여왕’이라는 이야기를 들었다”고 털어놨다. 옆에서 듣던 이서진은 “촬영가서 스태프한테 욕하지 않았냐”며 “자료가 있는데 어떻게 루머겠냐”고 직설적으로 받아쳤다.두 사람 앞에 나타난 서인영의 매니저는 업무를 맡기 전부터 여러 가지 주의점을 전달했다. 처음 만났을 때 눈싸움으로 기선을 제압하려 할 수 있다는 것.매니저는 “서열 정리를 눈싸움으로 하는 경향이 있어서 눈을 피하면 안 된다. 기싸움에서 지면 오늘 하루 엄청 힘든 스케줄이 될 거다”라고 경고했다.김광규가 “개과천선했다고 하지 않았냐”고 묻자 매니저는 “현재 개과천선 중”이라고 답했다.이어 다이어트로 예민해진 상태라는 이야기가 나왔다. 매니저는 변덕이 심한 만큼 아기처럼 다뤄야 한다며 “인영이를 여자라고 생각하지 말고 5세 남자아이라고 생각해 달라. 잘할 때는 토닥토닥해야 일하기 편할 거다”라고 당부했다.이서진은 곧바로 반응했다. “아기가 아니지 않냐. 40대 아니냐. 나는 5세 남자아이 정말 싫어한다. 어린 남자아이들 싫어한다”고 잘라 말했다.여기에 매니저가 매니저와 함께할 때면 갓난아이처럼 변해 투정과 변덕이 심해진다고 하자, 이서진의 반응은 더욱 거칠어졌다. 그는 “성격적으로 문제가 있다. 그러니까 이슈가 많은 거다. 사람이 원래 안 변한다”고 일침을 가했다.매니저는 서인영을 두둔하며 “문제가 있는 친구는 아니다. 다 옛날 일이다. 개과천선 중이다”라고 거듭 선을 그었다. 욕을 하는 습관이 사라졌느냐는 물음에는 “욕 안 한다. 절대 안 한다”고 단호하게 부인했다.하지만 이어진 주의사항은 손톱 관리까지 챙겨야 한다는 수준이었다. 계속되는 이야기에 김광규는 “매니저 인수인계만 15분이 걸렸다”며 질색했다.결국 이서진도 더는 업무를 맡기 어렵다는 뜻을 내비쳤다. “나는 못 한다. 내년에 다시 오겠다. 안 될 것 같다”고 말하면서 서인영의 수발을 포기했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr