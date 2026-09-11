이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘웬만해선 정수를 막을 수 없다’

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박정수가 조용필 콘서트에서 본 시계에 반해 피아제 시계를 구매한 일화를 공개했다.지난 9일 유튜브 채널 ‘웬만해선 정수를 막을 수 없다’에는 ‘박정수가 30년 모은 풀다이아&빈티지 명품시계 대방출’이라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 박정수는 소장한 시계를 들고 전문 시계 매장을 방문했다. 그중에는 밴드까지 다이아몬드로 장식된 피아제 시계가 있었다. 박정수는 해당 제품을 1996~1997년 무렵 샀다며 “너무 일을 많이 했을 때인데 돈을 쓸 시간이 없었다”고 털어놨다.조용필 콘서트에서 시선을 사로잡은 시계가 구매로 이어졌다. 박정수는 “앞에서 누가 앞에서 막 ‘오빠, 오빠’ 이러는데 뭐가 팔뚝에서 번쩍번쩍했다”며 당시 상황을 전했다.이어 “노래는 안 들리고 ‘야, 저거 참 예쁘다’”고 당시의 생각을 그대로 들려줬다.박정수는 “그 시계를 사고 싶었는데 당시에도 1억 얼마였다. 그거까진 아니라도 당시 5000만원은 안 준 것 같은데 이 시계를 샀다. 굉장히 고가였다”며 “스트레스 푸느라 산 최초의 시계고 가장 많이 차고 애착이 있는 시계”라고 애정을 드러냈다.시계 전문가는 해당 제품을 살펴본 뒤 “보통 다이얼에 다이아가 있는 제품은 종종 보는데 밴드까지 다이아로 된 시계는 저희도 보기 어렵다”고 감탄했다.한편 박정수는 1975년 사업가와 결혼해 두 자녀를 얻었으나 합의 이혼했다. 이후 2001년부터 배우 정경호의 부친인 정을영 PD와 25년째 사실혼 관계를 이어오고 있다. 박정수는 서울 강남구 신사동 압구정로데오거리 일대 건물을 2005년 매입해 2012년 재건축했다. 부동산 업계에서는 해당 건물의 시세를 약 230억원대로 추정했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr