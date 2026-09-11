배우 안은진과 신현빈이 각 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

배우 안은진이 신현빈의 패션 아이템부터 서강준의 건강 관리법까지 주변 사람들의 좋은 점을 적극적으로 따라 한다고 밝혔다./사진='바자' 유튜브 채널 캡처

배우 안은진이 신현빈의 패션 아이템부터 서강준의 건강 관리법까지 주변 사람들의 좋은 점을 적극적으로 따라 한다고 밝혔다.지난 8일 유튜브 채널 '하퍼스 바자 코리아'에는 '서강준&안은진, 10년 차 커플이면 가방 속까지 닮을까?'라는 제목의 영상이 공개됐다. 안은진과 서강준은 평소 가방에 가지고 다니는 애장품을 소개했다.안은진은 선글라스를 꺼내며 "좋은 아이템이 있는 분들을 따라 하는 걸 되게 좋아한다"고 이야기했다. 이른바 '손민수'를 즐긴다는 것. '손민수'는 다른 사람이 사용하는 제품이나 스타일 등을 그대로 따라 하는 것을 뜻하는 신조어다.안은진은 선글라스 디자인을 소개하며 "현빈 언니 따라 샀다"고 말했다. 이어 "건강하게 사는 루틴은 강준 씨 루틴을 따라 한다"고 말하며 미소 지었다.안은진과 서강준은 오는 12일 첫 방송되는 KBS2 새 드라마 '너 말고 다른 연애'에서 10년째 연애 중인 커플로 호흡을 맞춘다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr