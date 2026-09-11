배우 안은진이 신현빈의 패션 아이템부터 서강준의 건강 관리법까지 주변 사람들의 좋은 점을 적극적으로 따라 한다고 밝혔다.
지난 8일 유튜브 채널 '하퍼스 바자 코리아'에는 '서강준&안은진, 10년 차 커플이면 가방 속까지 닮을까?'라는 제목의 영상이 공개됐다. 안은진과 서강준은 평소 가방에 가지고 다니는 애장품을 소개했다.
안은진은 선글라스를 꺼내며 "좋은 아이템이 있는 분들을 따라 하는 걸 되게 좋아한다"고 이야기했다. 이른바 '손민수'를 즐긴다는 것. '손민수'는 다른 사람이 사용하는 제품이나 스타일 등을 그대로 따라 하는 것을 뜻하는 신조어다. 안은진은 선글라스 디자인을 소개하며 "현빈 언니 따라 샀다"고 말했다. 이어 "건강하게 사는 루틴은 강준 씨 루틴을 따라 한다"고 말하며 미소 지었다.
안은진과 서강준은 오는 12일 첫 방송되는 KBS2 새 드라마 '너 말고 다른 연애'에서 10년째 연애 중인 커플로 호흡을 맞춘다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
지난 8일 유튜브 채널 '하퍼스 바자 코리아'에는 '서강준&안은진, 10년 차 커플이면 가방 속까지 닮을까?'라는 제목의 영상이 공개됐다. 안은진과 서강준은 평소 가방에 가지고 다니는 애장품을 소개했다.
안은진은 선글라스를 꺼내며 "좋은 아이템이 있는 분들을 따라 하는 걸 되게 좋아한다"고 이야기했다. 이른바 '손민수'를 즐긴다는 것. '손민수'는 다른 사람이 사용하는 제품이나 스타일 등을 그대로 따라 하는 것을 뜻하는 신조어다. 안은진은 선글라스 디자인을 소개하며 "현빈 언니 따라 샀다"고 말했다. 이어 "건강하게 사는 루틴은 강준 씨 루틴을 따라 한다"고 말하며 미소 지었다.
안은진과 서강준은 오는 12일 첫 방송되는 KBS2 새 드라마 '너 말고 다른 연애'에서 10년째 연애 중인 커플로 호흡을 맞춘다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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