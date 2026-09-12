이미지 크게보기 사진 = SBS ‘무엇이든 해줄지니-비서진’

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‘무엇이든 해줄지니-비서진’ 서인영이 9년 전 불거진 갑질 논란에 솔직한 심경을 밝혔다.11일 방송된 SBS ‘무엇이든 해줄지니-비서진’에는 서인영이 출연했다.이날 서인영은 “난 사실 공황장애도 있고 우울증도 심했다. 일을 못 하겠다고 방송도 안 하고 있었다. 너무 무서워서. 내가 10년 동안 앓았다”고 털어놨다.이어 “너무 우울하니까 음악도 안 들리는 거다. 이혼도 하니까 ‘나는 이제 어떻게 해야 하지?’ 생각했는데 남자친구가 ‘할 수 있다’라고 응원해 준 거다”라고 말했다.이서진이 “‘개과천선’하면서 남자친구도 만난 건가”라고 묻자 서인영은 “‘개과천선’하기 전에 만났다”고 답했다. 이후 서인영은 자신의 갑질 논란에 대해서도 언급했다.이어 이서진이 “매니저한테 욕했던 거?”라고 묻자 서인영은 “친한 매니저한테 욕을 했다”고 인정했다.그러면서 서인영은 “근데 이런 논란도 있었다. 내가 비행기 퍼스트 클래스 아니면 안 탄다는 둥 이런 갑질까지 있었다”며 “난 그런 애도 아니다. 착해서 그런 게 아니라 난 내 급을 안다. 여러 가지가 겹쳤다”고 털어놨다.그는 “내가 아니라고 다 설명하는 것보다 내가 인정하고, 옛날에 꼴값을 떨었던 것을 인정하고 더 나은 나를 위해 변해가는 과정이 아닐까”라고 말했다.유튜브 활동에 대해서는 “유튜브 하면서 너무 솔직하게 할 수 있어서 좋다. 있는 걸 다 보여주고 싶다”고 말했다. 또 “살아있는 것만 알리자고 생각했는데 ‘너 대박 터졌어’라고 할 때까지 몰랐다. 유튜브로 재기하길 잘한 것 같다. 소통할 수 있는 무언가가 되더라. 댓글도 바로 볼 수 있고. 당연히 안티도 있지만 응원해주는 댓글이 많아서 좋다”고 했다.한편 서인영은 컴투스 미디어 계열사 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 대표로 알려진 최지훈과 재혼을 앞두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr