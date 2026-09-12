‘나 혼자 산다’ 김대호가 600만원을 들여 다마르기니를 새롭게 꾸몄다.
11일 방송된 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 김대호가 오랜 시간 함께한 다마르기니를 손보는 과정이 공개됐다.
김대호는 “너무 바쁘다 보니까 제가 다마르기니와 같이 할 시간이 없었다. 오랜만에 시동을 걸어보려 했는데 대답이 없더라”고 말했다. 이어 낡은 고무를 언급하며 “아직도 비가 오면 검은 눈물을 흘린다”고 했다.
김대호는 2020년부터 함께한 다마르기니를 깔끔한 화이트 앤 우드 색감의 오두막 스타일로 꾸몄다. 빗물로 곰팡이가 피었던 시트도 교체했다. 그는 “전문가 도움을 받아서 깨끗하게 누가 봐도 예쁘게 아기자기한 공간을 만들어보자 했다”고 밝혔다. 또한 그는 “다마르기니를 처음 만났을 때 400여만 원을 들였는데 차 바꾸며 600만 원이 들었다”고 전했다.
이어 김대호는 “이것저것 하다보니 내가 진짜 다마르기니를 사랑하는구나 했다”며 “절대 헤어지지 않을 것. 죽어도 못 보낸다”고 말했다.
하지만 에어컨은 설치하지 않았다고. 김대호는 “에어컨까지 설치하기엔 많은 돈을 쓰는 거 같아서”라고 설명했다.
기안84는 “차 바꿨으면 좋겠는데 돈을 써서 바꿀 수가 없다”며 김대호의 다마르기니를 바라봤다. 이어 “세상에서 제일 불쌍한 차”라고 말했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
11일 방송된 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 김대호가 오랜 시간 함께한 다마르기니를 손보는 과정이 공개됐다.
김대호는 “너무 바쁘다 보니까 제가 다마르기니와 같이 할 시간이 없었다. 오랜만에 시동을 걸어보려 했는데 대답이 없더라”고 말했다. 이어 낡은 고무를 언급하며 “아직도 비가 오면 검은 눈물을 흘린다”고 했다.
김대호는 2020년부터 함께한 다마르기니를 깔끔한 화이트 앤 우드 색감의 오두막 스타일로 꾸몄다. 빗물로 곰팡이가 피었던 시트도 교체했다. 그는 “전문가 도움을 받아서 깨끗하게 누가 봐도 예쁘게 아기자기한 공간을 만들어보자 했다”고 밝혔다. 또한 그는 “다마르기니를 처음 만났을 때 400여만 원을 들였는데 차 바꾸며 600만 원이 들었다”고 전했다.
이어 김대호는 “이것저것 하다보니 내가 진짜 다마르기니를 사랑하는구나 했다”며 “절대 헤어지지 않을 것. 죽어도 못 보낸다”고 말했다.
하지만 에어컨은 설치하지 않았다고. 김대호는 “에어컨까지 설치하기엔 많은 돈을 쓰는 거 같아서”라고 설명했다.
기안84는 “차 바꿨으면 좋겠는데 돈을 써서 바꿀 수가 없다”며 김대호의 다마르기니를 바라봤다. 이어 “세상에서 제일 불쌍한 차”라고 말했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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