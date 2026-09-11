사진제공=비웨이브 엔터테인먼트

그룹 원어스(ONEUS)가 프로듀서 알티와 손잡고 신곡을 선보인다.원어스는 지난 10일 공식 SNS를 통해 열두 번째 미니앨범 'FIRST LIGHT : 井(퍼스트 라이트 : 정)'의 트랙리스트를 공개했다.이번 앨범에는 타이틀곡 '눈을 돌리지마'를 비롯해 'Runaway(런어웨이)', '우연히 너를 만나도', '끝나지 않을 우리 이야기', 'We run for youth(위 런 포 유스)'까지 총 5곡이 수록된다.특히 '눈을 돌리지마'에는 알티가 참여해 눈길을 끈다. 알티는 블랙핑크, 빅뱅, 에스파 윈터 등의 곡을 작업한 히트곡 메이커다. 알티의 음악과 원어스의 보컬이 만나 어떤 결과물을 완성했을지 관심이 쏠린다.멤버들의 곡 작업 참여도 이어졌다. 환웅, 이도, 건희는 수록곡 작사와 작곡에 이름을 올렸다. 세 멤버는 직접 곡 작업에 참여해 원어스의 음악적 색깔을 앨범에 담았다.원어스의 미니 12집 'FIRST LIGHT : 井'은 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 발매된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr