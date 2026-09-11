피원하모니 인탁 / 사진=엠넷 '엠카운트다운' 캡처

에이티즈 산 / 사진=SBS '인기가요' 캡처

그룹 피원하모니(P1Harmony) 인탁이 커버 무대로 주목받고 있다. 팬미팅에서 선보인 비의 '힙 송(Hip Song)' 무대가 숏폼을 타고 확산하면서 원곡자와의 챌린지에 이어 음악방송 스페셜 무대까지 성사됐다. 해외에서 먼저 성장해 온 피원하모니가 국내 인지도를 넓힐 계기가 될지 이목이 쏠린다.11일 온라인 피원하모니 공식 유튜브 채널에 올라온 인탁의 '힙 송' 커버 무대 영상은 조회수 223만 회를 돌파했다. 인탁은 지난 7월 열린 피원하모니 팬미팅 '플러스페이스 에이치 : 호러 헤이븐(P1uspace H : Horror Haven)'에서 '힙 송'을 커버했다. 현장에서 촬영된 직캠이 SNS와 온라인 커뮤니티를 통해 퍼졌고, 피원하모니 공식 채널에 라이브 클립이 추가로 공개되면서 화제성이 이어졌다.관련 영상의 합산 조회수는 1000만회를 넘어섰다. 공식 라이브 클립은 유튜브 뮤직 국내 인기 뮤직비디오 일간 차트 8위와 주간 차트 24위에도 올랐다. 이후 인탁은 원곡자 비와 함께 '힙 송' 챌린지를 촬영했고, 지난 10일 Mnet '엠카운트다운'에서 스페셜 무대를 선보였다. 팬미팅의 일회성 커버가 온라인 화제성에 힘입어 음악방송으로 옮겨간 셈이다.최근 에이티즈의 'BAD'도 비슷한 방식으로 주목받았다. 산이 가슴을 튕기는 체스트 팝 동작을 선보이는 짧은 구간이 숏폼에서 빠르게 확산되며 곡과 멤버를 향한 관심을 끌어올렸다. 최산은 기존 '북부대공'이라는 별명에 이어 '남부대공'이라는 수식어까지 얻었다. 몇 초 분량의 표정과 몸짓으로 이목을 끌었고, 이후 대중이 전체 무대와 뮤직비디오까지 찾아보는 흐름이 형성됐다.이는 숏폼이 흥행하며 K팝을 소비하는 방식이 바뀌었다는 점을 보여준다. 과거에는 신곡 발매와 음악방송 출연 등 계획된 활동을 중심으로 화제성이 만들어졌다면, 이제는 콘서트 직캠이나 커버 무대의 짧은 장면이 새로운 유입 경로가 된다. 어느 콘텐츠가 알고리즘의 선택을 받을지 예측하기 어려운 만큼, 인탁의 경우처럼 기존에 공개된 무대도 뒤늦게 조명받을 수 있다.피원하모니는 'Do It Like This', 'Back Down', 'Killin' It' 등에서 힙합 기반의 강한 비트와 자유분방한 에너지를 앞세워 왔다. '힙 송'에서 주목받은 인탁의 힘 있는 춤과 여유로운 무대 장악력은 피원하모니의 기존 무대에서도 확인할 수 있는 강점이다. 이번 커버로 인탁을 알게 된 대중의 관심이 그룹의 음악으로 이어질 가능성이 있는 이유다.피원하모니는 국내 체감 인지도보다 해외 지표가 먼저 성장한 팀이다. 2023년 'HARMONY : ALL IN'으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 51위에 처음 진입한 뒤 'Killin' It' 39위, 'SAD SONG' 16위, 'DUH!' 23위를 기록했다. 지난해 첫 영어 앨범 'EX'로 9위에 오른 데 이어 올해 'UNIQUE'로 4위를 차지하며 두 작품 연속 톱10에 진입했다. 여섯 작품 연속 차트인이라는 기록도 세웠다.해외 공연을 통해 팬덤을 확대하고 강한 퍼포먼스를 팀의 경쟁력으로 내세웠다는 점에서는 에이티즈의 성장 과정과 닮았다. 에이티즈 역시 해외에서 먼저 공연 규모와 팬덤을 키운 뒤 국내에서도 팀의 이름과 무대 역량을 각인했다.다만 한 차례의 숏폼 흥행만으로 피원하모니가 국내 대중성을 확보했다고 보기는 이르다. 그럼에도 해외 시장에서 꾸준한 성장세를 입증한 피원하모니에게 국내 대중과 만날 새로운 통로가 열렸다는 점은 의미가 있다. 어디에서 화제성이 터질지 알 수 없는 숏폼 시대다. 인탁의 '힙 송'이 피원하모니를 에이티즈의 뒤를 잇는 글로벌 퍼포먼스 그룹으로 끌어올릴 계기가 될지 주목된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr