가수 겸 배우 아이유가 제복 자태를 뽐내고 있다. / 사진=아이유 SNS

가수 겸 배우 아이유가 남다른 제복 자태를 뽐냈다.아이유는 11일 자신의 인스타그램에 "김영옥 선생님, 나문희 선생님, 전고운 감독님, 달기찌 사랑하는 그녀들과💜👭"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 아이유가 신곡 뮤비 촬영에 한창인 모습. 특히 제복을 입고 경찰로 변신한 그는 눈썹 밑에 중지 손가락을 맞추고 엄지 손가락을 보이지 않게 하는 등 제대로 된 경례를 보여줘 눈길을 끌었다.한편 아이유는 전날 오후 6시 새 디지털 싱글 '이 별로부터'를 발매했다. 동명의 타이틀곡은 공개 당일 멜론 HOT100 발매 30일·100일 차트와 지니 TOP200, 벅스 실시간 차트에서 정상을 차지했다. 멜론 TOP100에서는 2위를 기록했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr