아나운서 부부 문지애와 전종환이 명절 스트레스 감소 노하우를 전하고 있다. / 사진=유튜브 채널 '생활명품 문지애'

사진=유튜브 채널 '생활명품 문지애'

아나운서 부부 문지애와 전종환이 명절 문화를 바꾼 사연을 공유했다.지난 10일 문지애의 유튜브 채널 '생활명품 문지애'에는 '명절에 시댁에 안 가기로 했다'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상 속에서 문지애는 전종환과 명절 스트레스를 줄이는 법에 대해 언급했다. 전종환은 "결혼한 지 15년 됐다. 처음에는 우리 집에 갔을 때 어머니가 뭘 시키진 않았다"고 말했다. 문지애도 "정말 가서 뭘 만져 본 적 없다"고 거들었다.전종환은 "설거지, 음식에 대한 스트레스도 없었다"면서도 "그게 문제였다. 노동이 없으니 안 힘들 것이라 생각했다. 그런데 3~4년 지나고 보니 명절이라는 시간에 6시간 정도 함께 있는 게 힘듦의 근원이라는 걸 알았다"고 전했다.그러자 문지애는 "그땐 놀아야 하고, 종일 시간을 보내야 하는데 아이도 없어서 할 얘기가 없었다"면서 "한계가 있었다. 그래서 윷놀이, 화투를 치면서 놀았다"고 회상했다.전종환은 이후 명절 문화를 바꿨다고 밝혔다. 그는 "사실 우린 일주일에 한 번씩 부모님을 뵙는다"며 "의무적으로 6시간가량 행복한 모습이어야 된다는 부담을 없애니까 변화가 찾아왔다"고 말했다. 이를 들은 문지애는 "저는 아무 말도 안 했다. 그저 남편을 따라가다 보니 더 좋은 방향으로 가게 됐다"고 첨언했다.그러면서 전종환은 "그래도 명절이니까 일주일 전이나 그 전 주말에 만나는 걸로 바꿨다"고 설명했다. 이에 문지애는 "부모님이 서운해하시는 것 같아서 당일에 또 간 적도 있었는데, 그런 시행착오를 거쳐서 지금 우리는 명절을 이렇게 보내는 문화가 고착됐다"고 덧붙였다.한편 문지애는 1983년생으로 올해 44세다. 2012년 전종환과 결혼했으며, 5년 후 아들을 출산했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr