가수 마크. / 사진=어퍼룸 공식 인스타그램 캡처

가수 마크의 'My Friend' 뮤직비디오 캡처. / 사진=어퍼룸 공식 유튜브 캡처

가수 마크의 'My Friend' 뮤직비디오 캡처. / 사진=어퍼룸 공식 유튜브 캡처

가수 마크의 'My Friend' 뮤직비디오 캡처. / 사진=어퍼룸 공식 유튜브 캡처

가수 마크. / 사진=어퍼룸 공식 인스타그램 캡처

그룹 NCT를 떠난 마크가 독립 후 첫 곡에서 화려한 홀로서기 선언 대신 자신이 생각하는 '최고의 사랑'을 꺼냈다. 지난 10년간 익숙했던 강렬한 랩과 퍼포먼스를 덜어내고 기타와 목소리를 앞세웠다. 새로운 환경에서 창작자 마크가 어떤 음악을 하고 싶은지 보여주는 첫걸음이다.마크는 지난 10일 디지털 싱글 'My Friend'(마이 프렌드)를 발매했다. SM엔터테인먼트와 NCT를 떠난 뒤 직접 설립한 크리에이티브 컴퍼니 어퍼룸에서 처음 선보이는 곡으로, 약 17개월 만의 신곡이자 새 앨범의 첫 선공개곡이다.변화는 음악에서부터 분명하게 드러난다. 지난 10년간 날카로운 랩과 에너지 넘치는 퍼포먼스로 강한 인상을 남겼던 마크는 'My Friend'에서 힘을 뺐다. 아련한 기타 루프가 미디엄 템포의 곡을 이끌고, 마크의 담담한 보컬과 메시지가 전면에 놓인다.마크가 이번 곡에서 꺼낸 이야기는 자신이 생각하는 '최고의 사랑'이다. 그는 "'My Friend'는 저에게 정말 뜻깊은 곡"이라며 "저는 최고의 사랑이 바로 친구의 형태로 찾아온다고 믿고 있다"고 설명했다. 여기서 '친구'는 하나의 관계에 한정되지 않고 서로에게 위로와 힘이 되는 다양한 관계로 확장된다.가사에서 마크가 말하는 사랑은 순간적인 설렘보다 끝까지 곁에 남는 마음에 가깝다. 도망치지 않겠다고 약속하고 상대에게 손을 내밀며, 어두운 길을 걸을 때 가장 먼저 찾을 수 있는 사람이 되고 싶다고 노래한다. 모든 것을 다시 시작해도 같은 사람을 선택하겠다는 다짐도 담았다.곡은 끝까지 감정을 크게 폭발시키지 않는다. 후렴을 거듭할수록 극적인 고조 대신 같은 약속에 조금씩 무게를 더한다. 브릿지에서는 긴 밤에도 혼자 두지 않고 계속 돌아오겠다는 마음을 담담하게 전한다.'여름'은 이러한 감정을 이어가는 또 하나의 이미지다. 마크는 '여름이 끝날 때쯤' 자신의 마음을 알아주기를 바라며 따뜻함과 바람, 빛과 긴 밤을 노래한다. 여기서 여름의 끝은 단순한 계절의 변화보다 하나의 시간을 지나 새로운 시기로 넘어가는 순간처럼 읽힌다.이러한 이미지는 현재 마크가 놓인 상황과도 자연스럽게 맞물린다. 그는 지난 4월 데뷔 10년 만에 SM엔터테인먼트를 떠나 NCT 127과 NCT DREAM을 비롯한 NCT 활동을 마무리했다. 이후 어퍼룸을 설립하며 자신의 음악과 창작 활동을 직접 이끌기 시작했다.마크는 독립을 결정하면서 어린 시절 품었던 꿈을 다시 꺼내기도 했다. 어쿠스틱 기타를 들고 버스킹하고 싶었던 자신과 다시 마주하고 싶다는 뜻을 밝히며, SM과 NCT를 떠나는 선택 역시 하나의 문을 닫는 것이 아닌 새로운 문을 여는 일이라고 표현했다.'My Friend'는 당시 마크가 그렸던 방향을 처음 음악으로 구체화한 결과물에 가깝다. 작사와 작곡, 편곡에 직접 참여해 자신의 생각과 감정을 곡에 담았다. 독립 후 첫 결과물이라는 점에서 앞으로 그가 어떤 창작자로 나아갈지를 엿볼 수 있는 대목이다.뮤직비디오 역시 화려한 연출보다 자연스러운 분위기에 집중했다. 거스 블랙(Gus Black)이 연출한 영상은 화려한 CG와 대형 세트를 덜어내고 자연광과 탁 트인 풍경을 적극 활용했다. 초반 유리창 너머 도시를 바라보던 마크는 이후 꽃밭과 숲, 넓은 들판 등 자연 속으로 점차 이동한다.이러한 변화는 마크가 재킷을 벗고 들판을 향해 달려가는 장면에서 가장 뚜렷하게 드러난다. 실내를 벗어나 탁 트인 자연 속을 달리는 모습은 새로운 길에 들어선 현재의 마크를 떠올리게 한다. 후반부에는 평온한 풍경과 대비되는 강한 불길이 등장하며 영상에 한층 강렬한 인상을 더한다.'My Friend' 속 '친구'가 누구인지는 명확하게 정해져 있지 않다. 친구나 연인, 팬과 리스너 등 곁에서 서로에게 힘이 되는 다양한 관계로 읽힐 수 있다. 마크의 현재 상황과 맞물리며 개인적인 의미도 더해지지만, 누구나 자신의 관계를 대입해 들을 수 있다는 점에서 곡의 메시지는 더 넓어진다.음악적인 변화는 첫 정규앨범 'The Firstfruit'와 비교하면 더욱 뚜렷하다. 당시 랩과 팝, 록을 넘나들며 퍼포머로서 다양한 모습을 보여줬다면 'My Friend'에서는 보컬과 기타를 중심으로 힘을 빼고 곡이 가진 감정과 메시지에 집중했다.이러한 절제는 어퍼룸이 내세운 'Back to Basic'이라는 방향과도 맞닿아 있다. 여러 그룹과 무대를 오가며 다양한 역량을 보여줬던 지난 10년과 달리, 첫 독립곡에서는 홀로서기를 과시하기보다 자신이 하고 싶은 음악이 무엇인지 보여주는 데 집중했다.'My Friend'는 앞으로 마크가 보여줄 음악의 방향을 조용히 예고하는 첫 장에 가깝다. 지난 10년과 선을 긋거나 달라진 자신을 거창하게 선언하기보다, 새로운 환경에서 자신이 하고 싶은 음악을 담담하게 꺼내 보였다. 마크의 다음 챕터는 그렇게 시작됐다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr