사진 = 이소연 인스타그램

사진 = 이소연 인스타그램

사진 = 이소연 인스타그램

배우 이소연이 짧은 헤어스타일과 자연스러운 일상을 공개하며 시선을 끌었다.이소연은 최근 자신의 인스타그램에 "짧아지는머리 더자를까요? ㅎㅎ"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이소연은 짧게 자른 헤어스타일에 블랙 반팔 티셔츠와 화이트 쇼츠를 입고 앉아 카메라를 바라보고 있다. 한쪽 손으로 얼굴을 가볍게 받친 채 옆을 바라보며 미소 짓는 모습이 담겼으며, 손목의 골드 컬러 액세서리가 편안한 차림에 포인트를 더했다.이어진 사진에서 이소연은 블랙 재킷에 같은 색상의 이너와 쇼츠를 맞춰 입고 카메라 앞에 섰다. 레이스 디테일이 들어간 이너와 넉넉하게 떨어지는 재킷이 어우러진 올블랙 스타일링에 블랙 가방을 매치했으며 짧은 헤어스타일을 자연스럽게 내려 한층 또렷해진 얼굴선을 드러냈다.또 다른 사진에서 이소연은 블랙 티셔츠와 화이트 쇼츠 차림으로 흰색 반려견을 품에 안고 환하게 웃고 있다. 반려견이 이소연의 머리카락 쪽으로 얼굴을 가까이 가져간 가운데 이소연은 눈을 꼭 감은 채 활짝 미소 짓고 있으며, 자연스럽게 흐트러진 짧은 머리와 커다란 골드 컬러 귀걸이가 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "왜이리 이뻐요", "늘 아름다우십니다", "너무 예뻐", "화이팅", "팬들은 사진 한장이 새롭게 올라와도 행복을 느낍니다", "늘행 여신이시네요" 등의 댓글을 달았다.한편 1982년생으로 44세인 이소연은 2003년 영화 ‘스캔들 : 조선남녀상열지사’로 데뷔 후 드라마 ‘봄날’,‘신입사원’,‘결혼합시다’,‘봄의 왈츠’,‘동이’,‘내 사랑 내 곁에’,‘루비반지’,‘미스 몬테크리스토’ 등 매 작품 다채로운 연기를 보여왔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr