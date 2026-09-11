가수 하윤이 신곡을 발표하고 솔로 활동에 나선다.하윤은 오는 12일 오후 6시 퍼포먼스 중심의 신곡 'Oops!'를 선공개한다. 이후 타이틀곡 'I Guarantee'도 순차적으로 발표할 예정이다.'Oops!'는 반복되는 데이트에 지친 한 소녀가 일상 속 예상치 못한 순간을 마주하는 이야기를 담은 곡이다. 하이퍼팝 장르를 기반으로 파워풀한 드럼과 808 베이스, 전자음 중심의 사운드를 더했으며 중독성 있는 코러스가 특징이다.하윤은 이번 솔로 활동에 앞서 패션위크와 주얼리 브랜드 협업, 캐리비안베이 워터 뮤직 페스티벌 등 다양한 행사에 참여하며 활동 재개를 준비해왔다.하윤은 과거 서바이벌 프로그램 '믹스나인'에 출연해 퍼포먼스 실력을 알린 바 있다. 당시 댄스뿐 아니라 보컬에서도 존재감을 보여줬다.하윤은 "이번 솔로 활동이 신인처럼 설레고 떨린다. 앞으로 많은 응원을 부탁드린다"고 소감을 밝혔다.'Oops!'는 멜론과 벅스, 스포티파이 등 주요 음원 플랫폼을 통해 공개된다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr