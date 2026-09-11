개그맨 이용진이 '1박 2일' 촬영 도중 분노했다. / 사진=텐아시아DB

오는 13일 방송하는 '1박 2일'에서는 '몸보신 투어'의 두 번째 이야기가 공개된다. / 사진제공=KBS 2TV '1박 2일 시즌4'

개그맨 이용진이 '1박 2일' 합류 3개월 만에 촬영 보이콧을 선언한다.오는 13일 방송되는 KBS 2TV 예능 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 강원특별자치도 태백시와 평창군에서 진행된 '기력 회복 특집 몸보신 투어' 두 번째 이야기가 그려진다.멤버들은 야식을 걸고 퀴즈 복불복 단체전에 나선다. 여섯 명 모두 정답을 맞혀야 성공하는 방식이지만 김종민, 문세윤, 이기택이 연이어 오답을 내면서 다른 멤버들의 원성을 산다.세 사람은 혼자 틀리는 상황을 피했다는 데서 오히려 유대감을 형성해 웃음을 자아낸다. 김종민과 이기택 사이에 앉은 문세윤은 "양옆이 바보라서 너무 마음이 편해"라며 두 사람에게 의지한다.정답을 맞힐 것으로 예상됐던 이용진도 문제를 틀린다. 이후 멤버들의 비난이 쏟아지자 그는 "이렇게 성질내면 나 안 해"라며 합류 후 처음으로 분노를 드러낸다. 멤버들이 이용진을 말렸지만 상황은 쉽게 정리되지 않는다. 이용진은 "이럴 거면 다 일어나"라며 촬영을 거부하겠다는 뜻까지 내비친다.멤버들은 '몸보신 투어'의 마지막 미션에도 도전한다. 게임이 이어질수록 체력 소모가 커지자 제작진도 "우리도 너무 힘든 게임"이라며 고충을 토로한다.'1박 2일'은 매주 일요일 오후 6시 10분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr