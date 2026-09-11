김민희가 해먹에 편안한 표정으로 눈을 감고 누워 있다. / 사진젠공=영화제작전원사

'눈 둘 데가 없네' 포스터가 공개됐다. / 사진젠공=영화제작전원사

'눈 둘 데가 없네' 예고편이 공개됐다. / 사진젠공=영화제작전원사

홍상수 감독과 배우 김민희가 또 한 번 신작으로 호흡을 맞췄다. 두 사람의 새 영화 제목은 '눈 둘 데가 없네'로, 독특한 제목이 눈길을 끈다. 김민희는 출연뿐 아니라 제작실장으로도 이름을 올렸으며, 이 작품으로 제79회 로카르노 영화제 최우수 연기상까지 품에 안았다.영화 '눈 둘 데가 없네'(감독 홍상수)가 오는 10월 21일 국내 개봉을 확정하고 포스터와 예고편을 공개했다. 홍상수 감독의 35번째 장편 영화다.'눈 둘 데가 없네'는 제79회 로카르노 영화제에 초청돼 감독상과 최우수 연기상, 에큐메니컬 심사위원상까지 3관왕을 차지했다. 최우수 연기상의 주인공은 김민희다.홍상수 감독은 이번 작품에서도 제작과 각본, 감독, 촬영, 녹음, 편집, 음악을 맡았다. 김민희는 배우로 출연하는 동시에 제작실장로 참여했다. 최명길, 권해효, 신석호, 박미소도 출연진에 이름을 올렸다.공개된 국내 포스터에는 김민희가 해먹에 몸을 기댄 채 두 눈을 감고 누워 모습이 담겼다. 마치 한량처럼 느긋한 자세로 세상 걱정 하나 없어 보이는 편안한 표정이 눈길을 끈다. 갈색 외투에 짙은 녹색 목도리를 두른 김민희의 자연스러운 모습 위로 '눈 둘 데가 없네'라는 제목이 크게 자리해 시선을 끈다. 꾸밈을 최소화한 듯한 김민희의 편안한 표정과 일상의 한순간을 포착한 듯한 구도가 홍상수 감독 특유의 담백한 분위기를 담아낸다.공개된 이미지에는 김민희가 해먹에 몸을 깊숙이 기댄 채 두 눈을 감고 휴식을 취하는 모습이 담겼다. 갈색 외투에 짙은 녹색 목도리를 두른 그는 마치 한량처럼 느긋한 자세로 세상 걱정 하나 없어 보이는 편안한 표정을 짓고 있다. 그런 김민희의 모습 위로 '눈 둘 데가 없네'라는 제목이 크게 자리해 묘한 대비를 이룬다.'눈 둘 데가 없네'는 홍상수 감독이 로카르노 영화제에 공식 초청받은 다섯 번째 작품이기도 하다. 앞서 '우리 선희'(2013)가 감독상, '지금은맞고그때는틀리다'(2015)가 황금표범상과 정재영의 최우수 연기상, '강변호텔'(2018)이 기주봉의 최우수 연기상을 받았다. '수유천'(2024)에서는 김민희가 최우수 연기상을 수상했다.김민희는 '수유천'에 이어 '눈 둘 데가 없네'로 다시 한번 로카르노 영화제 연기상을 거머쥐었다. 홍상수 감독 역시 신작으로 감독상을 받으며 해외 영화제에서 성과를 이어갔다.홍상수 감독과 김민희는 오랜 기간 영화 작업을 함께해왔다. 두 사람은 2017년 영화 '밤의 해변에서 혼자' 언론시사회에서 연인 관계임을 공개적으로 인정했다. 홍상수 감독은 당시에도 지금도 기혼 상태지만, 두 사람은 아들까지 출산하며 연인 관계를 이어가고 있다.'눈 둘 데가 없네'는 오는 10월 21일 국내 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr