가수 조영남이 과거사를 셀프 폭로한다. /사진제공=TV조선

가수 조영남이 과거사를 셀프 폭로한다. /사진제공=TV조선

가수 조영남이 자신의 대표곡 '지금'의 탄생 비화를 전하던 중 과거사를 셀프 폭로한다.11일 오후 10시 방송되는 TV조선 '금타는 금요일'에는 조영남이 '골든 스타'로 출격해 트롯 후배들과 뜻깊은 시간을 꾸민다. 이날 조영남은 최고 득점자에게 자신이 직접 그린 그림을 선물하겠다는 공약을 내걸어 열기를 더한다.특히 진(眞) 김용빈은 조영남의 대표 명곡인 '지금'을 선곡해 무대에 오른다. '지금'은 조영남이 직접 작곡하고 드라마의 거장 김수현 작가가 노랫말을 붙인 곡으로, 쓸쓸한 이별의 감성을 담아내 오랜 시간 사랑받아왔다.녹화 당시 조영남은 '지금'의 탄생 배경을 설명하던 중 돌연 자신의 과거사까지 직접 꺼내 현장을 발칵 뒤집어 놓는다. 누구도 묻지 않은 거침없는 셀프 폭로에 출연진 모두 당황을 감추지 못했다는 후문이다.실제 '지금'은 조영남이 첫 번째 아내였던 배우 윤여정과의 파경을 겪던 시기에 탄생한 곡이다. 조영남은 과거 여러 방송을 통해 "외도로 가정이 깨지던 시절, 우리 부부의 위태로운 상황을 지켜보던 김수현 작가가 써준 가사가 바로 '지금'이었다"며 "노래를 부를 때마다 전처에 대한 미안함과 죄의식이 떠오른다"고 수차례 밝힌 바 있다.소동도 잠시, 김용빈은 특유의 애틋한 보이스로 이별의 정서를 섬세하게 풀어내며 무대를 완성한다. 이에 원곡자 조영남은 "나도 김용빈처럼 감칠맛 나게 불러야겠다"며 찬사를 아끼지 않는다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr