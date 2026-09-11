DAY6(데이식스) 성진과 도운이 노브레인의 대표곡 '넌 내게 반했어'를 다시 부른다./ 사진=JYP엔터테인먼트

DAY6(데이식스) 성진과 도운이 노브레인의 대표곡 '넌 내게 반했어'를 다시 부른다./ 사진=JYP엔터테인먼트

DAY6(데이식스) 성진과 도운이 노브레인의 대표곡 '넌 내게 반했어'를 다시 부른다.성진과 도운이 참여한 노브레인 데뷔 30주년 프로젝트 다섯 번째 음원 '넌 내게 반했어'가 11일 오후 6시 공개된다.'넌 내게 반했어'는 노브레인의 대표 히트곡 가운데 하나다. 관객들이 공연장에서 함께 따라 부를 수 있는 곡을 만들고 싶다는 고민에서 출발해 현재까지 노브레인을 대표하는 곡으로 불리고 있다.이번 음원에는 DAY6 성진과 도운이 참여했다. 원곡의 펑크록 색깔을 유지하면서 두 사람의 보컬과 연주를 더해 새로운 버전으로 완성했다.성진과 도운은 "노브레인 선배님들의 30주년을 축하드리며, 형님들과 '넌 내게 반했어'를 함께하게 되어 너무나도 큰 영광이다"라고 참여 소감을 밝혔다. 이어 "앞으로도 좋은 음악으로 오래오래 모두의 곁에 남아주시길 진심으로 바라며, 노브레인과 DAY6 모두 파이팅이다"라고 덧붙였다.1996년 결성된 노브레인은 올해 데뷔 30주년을 맞아 여러 후배 뮤지션들과 협업을 이어가고 있다. 음원 발매뿐 아니라 홍대 클럽 투어와 연말 단독 콘서트, 팝업스토어 등도 진행한다.노브레인과 DAY6 성진, 도운이 함께한 '넌 내게 반했어'는 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr