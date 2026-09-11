'솔로지옥3' 출신 유시은과 이관희가 공개 열애 이후 본격적인 커플 일상 공유를 예고했다.
유시은은 지난 10일 자신의 유튜브 채널에 '오랜만에 인사드립니다'라는 제목의 영상을 업로드했다.
영상에는 최근 열애를 시작한 유시은과 이관희가 나란히 등장했다. 두 사람은 카메라 앞에서 "네 저희 둘이 합쳤습니다"라며 티격태격했다.
두 사람은 "평소 연애 모습 그대로를 보여주겠다"며 평소 데이트 영상을 편집해 공유했다. 이들은 영상 말미 "저희의 우당탕 일상을 다 보여드리도록 하겠다"며 앞으로 커플 콘텐츠가 본격화될 것을 예고했다.
앞서 두 사람은 지난 7월 "조용히 서로를 알아가는 시간을 가져왔다"며 "앞으로도 서로를 아끼고 응원하며 예쁜 사랑을 키워나갈 예정"이라고 열애 소식을 밝혔다.
한편 농구 선수 출신 이관희와 미스코리아 선 출신인 인플루언서 유시은은 9살 차이가 난다. 두 사람은 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥3' 방영 당시 서로 다른 상대와 커플이 성사됐으나, 종영 후 인연을 이어오다 지난해 12월 연인 관계로 발전했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
유시은은 지난 10일 자신의 유튜브 채널에 '오랜만에 인사드립니다'라는 제목의 영상을 업로드했다.
영상에는 최근 열애를 시작한 유시은과 이관희가 나란히 등장했다. 두 사람은 카메라 앞에서 "네 저희 둘이 합쳤습니다"라며 티격태격했다.
두 사람은 "평소 연애 모습 그대로를 보여주겠다"며 평소 데이트 영상을 편집해 공유했다. 이들은 영상 말미 "저희의 우당탕 일상을 다 보여드리도록 하겠다"며 앞으로 커플 콘텐츠가 본격화될 것을 예고했다.
앞서 두 사람은 지난 7월 "조용히 서로를 알아가는 시간을 가져왔다"며 "앞으로도 서로를 아끼고 응원하며 예쁜 사랑을 키워나갈 예정"이라고 열애 소식을 밝혔다.
한편 농구 선수 출신 이관희와 미스코리아 선 출신인 인플루언서 유시은은 9살 차이가 난다. 두 사람은 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥3' 방영 당시 서로 다른 상대와 커플이 성사됐으나, 종영 후 인연을 이어오다 지난해 12월 연인 관계로 발전했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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