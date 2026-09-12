방탄소년단 RM이 9월의 가수로 선정됐다. / 사진=텐아시아DB

방탄소년단 RM이 생일을 맞았다. / 사진=텐아시아DB

그룹 방탄소년단 RM이 '9월의 가수'로 선정됐다.텐아시아는 최근 글로벌 투표 서비스 플랫폼 탑텐 텐아시아 홈페이지를 통해 '이달의 가수 - 9월 생일자의 주인공'을 뽑는 투표를 진행했다.RM은 9월 생일인 K팝 아티스트 가운데 가장 많은 표를 얻어 '9월의 가수'로 선정됐다. 이번 투표는 9월 10일부터 24일까지 진행됐다.RM은 1994년 9월 12일생. 2013년 6월 그룹 방탄소년단 리더로 가요계에 데뷔했다. 데뷔 앨범 '2 COOL 4 SKOOL'(투 쿨 포 스쿨)로 활동을 시작했다. 이후 '화양연화 pt.1, 2', 'WINGS', 'MAP OF THE SOUL : 7'(맵 오브 더 소울 : 7), 'Proof'(프루프) 등 다수의 앨범을 발매하며 활동을 이어왔다.RM은 그룹 활동과 함께 솔로 아티스트로도 자신만의 음악을 선보였다. 2022년 12월 첫 공식 솔로 앨범 'Indigo'(인디고)를 발매했고 2024년 5월에는 두 번째 솔로 앨범 'Right Place, Wrong Person'(라이트 플레이스, 롱 퍼슨)을 내놨다.최근에는 방탄소년단 완전체 활동에 집중하고 있다. 방탄소년단은 지난 3월 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)을 발매하며 약 3년 9개월 만에 팀 앨범을 선보였다. 총 14곡이 수록됐으며 멤버들이 곡 작업 전반에 참여했다. RM은 타이틀곡 'SWIM'(스윔)의 작사에도 참여했다.방탄소년단은 현재 월드투어 'ARIRANG'을 진행 중이다. 지난 6일 미국 로스앤젤레스 소파이 스타디움 공연을 끝으로 북미 일정을 마무리했다. 북미 12개 도시에서 31회 공연을 열어 약 192만명의 관객을 모았으며 전 공연이 매진됐다. 오는 10월에는 콜롬비아 보고타를 시작으로 남미 투어를 이어간다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr