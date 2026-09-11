그룹 하츠투하츠 / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 스포티파이의 새 공연 시리즈 '스포티파이 클로저(Spotify CLOSER)' 첫 주자로 나선다.하츠투하츠는 오는 10월 2일 서울 영등포구 명화라이브홀에서 열리는 '스포티파이 클로저' 무대에 오른다. '스포티파이 클로저'는 국내 아티스트를 조명하고 팬들과 가까이 만날 수 있도록 마련된 프로그램이다.이번 공연에서는 일본 데뷔곡 'ICONIC HEART'(아이코닉 하트)의 한국어 버전을 처음 선보인다. 해당 버전은 추후 정식 음원으로 발매된다. 이외에도 다양한 무대와 토크 세션, 하츠투하츠의 음악을 활용한 체험 공간이 마련된다.하츠투하츠는 "다양한 무대를 준비한 만큼 팬분들과 더 가깝게 만날 순간이 기대된다"고 밝혔다.하츠투하츠는 최근 'RUDE!'(루드!)로 스포티파이 누적 스트리밍 1억회를 돌파했다. 'The Chase'(더 체이스), 'STYLE'(스타일)에 이어 세 번째 1억 스트리밍 곡이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr