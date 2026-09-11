유해진이 장항준 감독과의 일화를 공개했다. / 사진제공=하이브미디어코프

배우 유해진이 영화 '암살자(들)'(감독 허진호) VIP 시사회에 초대한 사람들을 공개했다.11일 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '암살자(들)'(감독 허진호)에 출연한 배우 유해진을 만났다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건을 다룬다. 유해진은 사건 당일 현장에 있었던 경찰 철구 역을 맡았다.유해진은 제천영화제에서 장항준 감독을 만났을 때 했던 대화를 회상했다. 그는 "장항준 감독이 예고편을 보고 '해발아, 잘 될 것 같다'고 했다"며 "홍보에 도움 될 수 있는 거 있으면 말하라고 했다"고 밝혔다. 그러면서 "김은희 작가도 보고 싶어 한다더라 '은희가 그런 얘기 잘 안 하거든? 근데 이번 거 너무 보고 싶어 해'라고 해서 VIP 시사회 때 오기로 했다"고 덧붙였다.유해진은 VIP 시사회 때 박지훈과 '왕과 사는 남자'(감독 장항준)에서 아들로 출연했던 김민도 초대했다고 밝혔다. 그는 "지훈이가 바쁜 걸 잘 알고 있는데 이야기를 안 하면 서운해할 것 같아서 문자 보냈다"며 "바로 '갑니다'라고 답장이 왔다"고 털어놨다.'암살자(들)'은 오는 23일 개봉한다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr