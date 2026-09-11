유해진, 이민호 반전 성격에 놀랐다…"아주 잘생긴 양동생" ('암살자들')[인터뷰③]

배우 유해진이 이민호의 반전 성격을 언급했다.11일 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '암살자(들)'(감독 허진호)에 출연한 배우 유해진을 만났다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건을 다룬다. 유해진은 사건 당일 현장에 있었던 경찰 철구 역을 맡았다. 이민호는 철구처럼 현장을 목격한 기자 영일을 연기했다.유해진은 이민호에 대해 "지금까지 스타인 줄만 알았다. 만난 적도 없었다"고 말했다. 유해진은 이후 회식 자리에서 본 이민호의 모습에 놀랐다. 그는 "누군가 너무 친근하게 '선배님' 하길래 봤는데 이민호였다"며 "그 느낌이 좋더라. 인간으로 다가오는 느낌이었다"고 회상했다.유해진은 현장에서 느껴지는 이민호의 에너지도 좋았다고 칭찬했다. 그는 "(이민호는) 보는 눈이 매서운 것 같고 되게 똑똑하다"고 설명했다. 그러면서 "이민호는 아주 잘생긴 양동생"이라며 "동생이라고 하면 안 될 것 같고 서양 동생 같은 느낌"이라고 말해 웃음을 자아냈다.'암살자(들)'은 오는 23일 개봉한다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr