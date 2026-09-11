탑 타이베이 투어 / 사진=탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES)

그룹 빅뱅 출신 솔로 가수 탑이 인도네시아 자카르타 공연을 돌연 취소했다.탑의 팬미팅을 담당하고 있는 공연 기획사 톤즈엔터테인먼트는 10일 "'T.O.P PRE-STUDIO 2026' in JAKARTA를 기다려 주신 모든 TOPSX 팬 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드린다"며 "19일 오후 7시 예정되어 있던 공연이 현지 사정으로 인해 부득이하게 취소됐음을 안내드린다"고 밝혔다.'T.O.P PRE-STUDIO 2026'은 탑이 데뷔 20년 만에 처음으로 마련한 아시아 팬미팅 투어다. 지난 8월 15일 홍콩에서 막을 올렸으며, 오는 12월까지 타이베이와 자카르타, 쿠알라룸푸르, 도쿄, 가오슝 등을 방문할 예정이었다.톤즈엔터테인먼트는 "아티스트와 소속사 역시 예정된 공연을 진행하기 위해 최선을 다하였으나, 현지 사정으로 인해 공연을 예정대로 진행하기 어렵다고 판단되어 부득이하게 공연 취소를 결정하게 됐다"고 설명했다.이어 "공연을 기다려 주신 TOPSX 팬 여러분께 갑작스러운 소식을 전하게 되어 진심으로 죄송하며, 너른 양해 부탁드린다"고 사과했다. 티켓 환불과 관련된 자세한 사항은 공식 예매처를 통해 별도 안내할 예정이다.탑의 자카르타 팬미팅이 취소된 배경을 두고 현지에서 여러 해석이 나오고 있다. 공연사 측이 구체적인 사유를 공개하지 않으면서 최근 발생한 화산 분화와 티켓 판매 상황이 원인으로 거론됐다.우선 아낙 크라카타우 화산 분화에 따른 안전 문제가 영향을 미쳤을 가능성이 제기됐다. 아낙 크라카타우 화산은 자카르타에서 서남서쪽으로 약 150km 떨어진 순다해협에 위치해 있다.화산은 지난 4일 분화했으며, 인도네시아 지질 당국은 추가 분화 가능성이 남아 있다며 화산재와 용암류 등의 위험을 경고하고 있다. 이에 현지에서는 추가 재난과 이동 차질을 고려해 공연을 취소한 것 아니냐는 반응이 나왔다.비교적 높은 티켓 가격으로 인해 판매가 부진했던 것이 취소 배경이라는 주장도 제기됐다. 탑의 자카르타 공연 티켓 가격은 최고 410만 루피아(약 31만5000원)까지 책정된 것으로 알려졌다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr