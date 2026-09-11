홍진경이 기억력 저하의 원인을 파악하기 위해 뇌 검사까지 받았다. / 사진=텐아시아DB

홍진경이 미국에서 뇌 치료를 받았다. / 사진='공부왕찐천재 홍진경' 유튜브 캡처

모델 겸 방송인 홍진경의 건강에 적신호가 켜졌다. 기억력 저하에 우울감이 영향을 미쳤을 수 있다는 검사 결과를 받은 그는 일주일간 뇌 치료를 진행했다.지난 10일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '홍진경 기억력 이대로 괜찮은가! 미국 명문대 의료진까지 총출동한 검사 결과는? (스탠퍼드 최초 한국여성 종신교수)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 홍진경이 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'을 통해 인연을 맺은 이진형 스탠퍼드 교수를 찾아 뇌 건강 검사를 받는 모습이 담겼다.홍진경이 검사를 결심한 이유는 기억력 저하 때문이었다. 검사를 받기 위해 미국 샌프란시스코까지 향한 그는 "분명히 기억력이 현저하게 떨어지고 있는데 MRI 검사를 해도 정상이라고 하더라. 너무 답답했다"고 털어놨다.약 40분간 검사를 진행한 홍진경은 다음 날 의료진으로부터 결과를 전달받았다. 신경과 전문의는 "일부 영역에서 이상이 확인됐다"며 "우울감과 같은 문제가 기억력에도 영향을 줄 수 있다"고 진단했다. 이어 "상태가 심해질 경우 다른 문제로 이어질 가능성도 있다"고 덧붙였다.홍진경은 검사에 그치지 않고 일주일간 뇌파 치료도 받았다. 그 결과, 다시 진행한 검사에서는 이전보다 상태가 호전된 것으로 나타났다. 홍진경 역시 "머리가 맑아진 느낌이 든다"며 치료 후 변화를 체감했다고 밝혔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr