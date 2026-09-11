류이서가 몰카 사건을 언급했다./사진='내사랑 류이서'

류이서가 몰카 사건을 언급했다./사진='내사랑 류이서'

가수 전진의 아내 류이서와 방송인 성해은이 승무원 재직 시절 겪었던 불법 촬영 사건과 직업적 고충을 털어놓았다.지난 10일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 전직 아시아나항공 승무원 류이서와 전직 대한항공 승무원 성해은이 출연해 과거 비행 시절의 비하인드를 나누는 영상이 공개됐다.이날 두 사람은 승무원의 화려한 이미지 뒤에 가려진 현실적인 직업적 고충을 솔직하게 밝혔다. 성해은이 여성 승무원들이 겪는 대표적인 고충으로 "터치, 스킨십, 몰카"를 꼽자, 류이서는 기내 서비스를 진행하던 중 겪었던 아찔한 경험을 떠올렸다.류이서는 "서비스를 하고 있는데 느낌이 이상했다. 아래를 봤더니 한 남성이 엎드린 채 무언가를 하고 있었다"며 "치마 유니폼을 입고 있던 상태라 다리 쪽을 찍는 것 같다는 의심이 들었다"고 당시 상황을 설명했다.이어 "매니저에게 '찍는 것 같다'고 곧바로 알렸고, 매니저가 가서 확인한 뒤 사진을 지웠다"면서 "그 일 이후로 사진 촬영 자체에 극심하게 예민해지고 트라우마가 생겼다"고 고백했다. 그러나 승객이 실제 불법 촬영을 한 것인지는 구체적으로 공개되지 않았다.성해은 역시 출퇴근길에 상시 노출됐던 불법 촬영 피해를 언급하며 공감했다. 성해은은 "성남 쪽에 살았는데 승무원 유니폼을 입은 모습이 신기했는지, 지하철을 타면 대놓고 사진을 찍는 사람들이 있었다"고 토로했다.두 사람은 과거 승무원 조직 내 만연했던 엄격한 군기 문화에 대해서도 폭로했다. 해외 체류지에서 신입이 선배에게 의무적으로 돌려야 했던 '모닝콜', 나이와 무관하게 선배를 무조건 '언니'로 불러야 했던 호칭 규칙, 선배가 다 탈 때까지 엘리베이터 버튼을 누르고 대기해야 했던 규율 등을 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr