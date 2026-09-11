배우 홍경이 새 얼굴을 꺼낸다./사진제공=매니지먼트mmm

배우 홍경이 새 얼굴을 꺼낸다./사진제공=매니지먼트mmm

배우 홍경이 새 얼굴을 꺼낸다. 그는 1996년생으로 미필인 상태이며 입대를 기다리는 상태라고 알려졌다.11일 매니지먼트mmm은 "홍경이 밀도 높은 서스펜스를 그릴 넷플리스 새 시리즈 '아웃백'(가제)에 캐스팅됐다"고 밝혔다.웹툰 '그다이'를 원작으로 한 넷플릭스 새 시리즈 '아웃백'(가제)은 누나의 갑작스러운 사망 소식을 듣고 호주로 향한 '시온'이 낯선 도시에서 그녀의 죽음을 둘러싼 의문과 마주하며, 감춰진 진실을 추적해 가는 이야기를 그린다. 이 작품엔 류준열도 캐스팅됐다고 알려졌다.극 중 홍경은 누나의 흔적을 찾기 위해 머나먼 호주로 간 시온 역을 맡는다. 누나가 머물렀던 셰어하우스에서 다양한 인물들과 뒤섞이고, 사건의 단서를 찾아가는 위험천만한 과정에서 생존을 위해 고군분투하게 되는 인물이다.홍경은 이러한 시온을 통해 미스터리 추적극에 도전한다. 무표정한 얼굴이 속을 알 수 없게 하지만, 누나의 죽음이 단순 사고가 아님을 확신하며 집요하게 조각들을 맞춰가게 된다. 이 과정에서 엄청난 몰입감과 압도적인 열연을 펼칠 예정.그간 '약한영웅 Class 1', '댓글부대', '청설', '굿뉴스' 등 장르를 불문한 작품에서 자신만의 색깔로 캐릭터를 소화하며 시청자들에게 극찬을 받아온 만큼, 이번에는 또 어떠한 연기 변신으로 대중을 만족시킬지 기대가 모인다.낯선 호주를 배경으로 그려낼 팽팽한 관계와 강렬한 시너지가 기대되는 '아웃백'(가제)은 오직 넷플릭스에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr