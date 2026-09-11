루시 / 사진=미스틱

밴드 루시(LUCY)가 한강에서 열리는 음악 축제 '2026 ATA 페스티벌' 무대에 오른다.루시(신예찬, 최상엽, 조원상, 신광일)는 오는 19일 서울 난지한강공원에서 열리는 '2026 ASIA TOP ARTIST FESTIVAL'(2026 ATA 페스티벌)에 출연한다.'2026 ASIA TOP ARTIST FESTIVAL'은 국내 아티스트들이 참여하는 음악 페스티벌이다. 루시는 청량한 감성과 에너지 있는 밴드 사운드를 중심으로 세트리스트를 꾸려 관객들과 만날 예정이다.루시는 최근 국내외 단독 콘서트와 주요 음악 페스티벌에 참여하며 공연 활동을 이어왔다. 데뷔 후 처음으로 KSPO DOME 무대에 오른 데 이어 오는 10월 23일부터 25일까지 서울 고려대학교 화정체육관에서 앙코르 콘서트 '2026 LUCY 9TH CONCERT 'ISLAND''를 개최한다.아시아 공연도 예정돼 있다. 루시는 서울 공연을 시작으로 11월 3일 홍콩, 14일 싱가포르, 28일 방콕을 찾아 총 4개 도시에서 관객들과 만난다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr