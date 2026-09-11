그룹 코스모시 / 사진제공=NTT 도코모 스튜디오&라이브

그룹 코스모시(cosmosy)가 팬들의 참여 결과에 따라 신곡 발매 여부를 결정하는 프로젝트를 시작했다.코스모시는 최근 신곡 'Give Me Love'(기브 미 러브)를 활용한 참여형 캠페인 'open your eye=sy'(오픈 유어 아이시)를 열었다. 아직 신곡의 정식 발매일은 정해지지 않았으며, 캠페인 참여 수치가 목표에 도달하면 음원을 공개하는 방식이다.참여자는 코스모시 멤버 히메샤(himesha), 디하나(de_hana), 카미온(kamión), 에이메이(a'mei) 가운데 한 명을 선택해 1대1 대화 형식의 미션을 진행할 수 있다. 개별 참여 기록은 전 세계 이용자의 수치와 합산돼 하나의 게이지에 반영된다.'Give Me Love'는 음원 발매에 앞서 무대가 먼저 공개됐다. 코스모시는 지난 6일 열린 '2026 SPOTV K-POP AWARDS'에서 신곡 무대를 처음 선보였으며, 해당 영상은 이후 공식 유튜브 채널에도 공개됐다.코스모시는 같은 시상식에서 'GLOBAL NEW WAVE'를 수상했다. 오는 26일에는 일본 홋카이도에서 열리는 'SBI MUSIC CIRCUS HOKKAIDO 2026'에 출연한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr