튜이드 / 사진=ABD (하이브)

튜이드 / 사진=ABD (하이브)

하이브 신인 걸그룹 튜이드(TUIDE)가 데뷔곡 'SUN KISS'의 안무 연습 영상을 공개했다.튜이드(서희, 서연, 엘레나, 지아, 사키, 세아, 이하늬)는 지난 10일 공식 유튜브 채널에 미니 1집 'TUNE & PLAY'의 타이틀곡 'SUN KISS' 안무 연습 영상을 게재했다. 별도의 무대 장치 없이 일곱 멤버의 동선과 대형 변화를 중심으로 구성된 영상이다.멤버들은 티셔츠와 와이드 팬츠, 후드, 비니 등 캐주얼한 의상을 입고 등장했다. 곡의 리듬에 맞춰 동작의 강약을 조절하고, 절도 있는 움직임과 부드러운 춤선을 오가는 모습을 담았다.멤버별 동작이 드러나는 동시에 팀 전체의 합도 확인할 수 있다. 일곱 멤버는 계속해서 바뀌는 대형에 맞춰 자리를 옮기며 안무를 이어간다. 팔다리를 길게 뻗는 동작과 바닥을 밟는 발소리도 영상에 그대로 담겼다.'SUN KISS'는 숏폼 플랫폼에서도 사용량을 늘리고 있다. 인스타그램 '릴스 인기 상승 오디오' 3위에 올랐으며, 틱톡 뮤직 차트 '바이럴 50'에도 진입했다. 틱톡에서 이 곡이 사용된 영상은 오리지널 사운드를 포함해 20만 건에 육박했다.'SUN KISS'는 자신의 목소리와 감각을 믿고 표현하는 순간을 주제로 한 '소울트로닉(Soultronic)' 스타일의 곡이다. 멜론 '핫 100' 발매 30일 이내 차트 6위, 애플뮤직 '오늘의 톱 100: 대한민국' 2위, 스포티파이 '데일리 톱 송' 한국 차트 14위를 기록했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr