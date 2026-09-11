배우 송강과 서강준이 안방극장에서 정면승부를 펼친다./사진제공=tvN

배우 송강과 서강준이 안방극장에서 정면승부를 펼친다./사진제공=tvN

배우 송강과 서강준이 안방극장에서 정면승부를 펼친다.tvN 토·일 드라마 ‘포핸즈'에서 음악이라는 공통분모로 서서히 가까워지고 있었던 강비오(송강 분)와 최정요(이준영 분)의 우정과 경쟁에 어른들의 말과 행동이 변수로 작용하며 긴장감을 더하고 있다.강비오는 어머니 강지혜(윤세아 분)를 위해 세계적인 피아니스트가 되어야 한다는 부담을 안고 있다. 세계적인 지휘자이자 아버지인 강승운(정진영 분)의 무관심 속에서 아들의 재능만큼은 인정받고 싶은 강지혜의 마음은 강비오를 향한 높은 기대와 전폭적인 지원, 각별한 관심으로 이어졌고 강비오 역시 강승운에게 실력을 증명하는 것을 최우선 목표로 삼게 됐다.최정요를 만나며 강비오에게는 행복하게 연주하고 싶다는 새로운 목표가 생겼지만 그 다짐 또한 강지혜의 말 한마디에 크게 흔들렸다. 강지혜가 최정요의 아티스트 매니지먼트 신규 계약 건을 언급하며 강비오의 조바심을 자극한 것.여기에 최정요가 강승운 앞에서 연주하는 모습을 목격한 강비오는 “왜 하필 최정요냐”며 감정을 터뜨린 뒤 홀로 자리를 떠났고 큰 충격을 이기지 못한 채 쓰러지기까지 했다. 과연 강비오가 어머니의 뜻에서 벗어나 자신의 의지로 자신만의 음악을 찾아갈 수 있을지 주목된다.그런가 하면 최정요는 끊임없이 이어지는 책임의 굴레에 놓여 있다. 최정요는 도박 빚을 남긴 채 자취를 감춘 아버지 최기택(성노진 분) 탓에 가장 안전해야 할 집에서조차 빚쟁이들의 위협에 시달렸고 자신의 재능을 높이 평가하며 전학을 제안했던 한국예고 이사장 윤선주(서재희 분)의 도움으로 가까스로 한숨을 돌릴 수 있었다.이후 아버지가 사채업자들에게 붙잡힌 채 거액을 요구받게 되자 최정요는 다시 윤선주에게 도움을 요청했고 덕분에 빚 문제까지 일단락할 수 있었다. 하지만 윤선주의 대대적인 지원 이면에는 최정요를 피아니스트로서 성공시켜 자신의 안목을 증명하려는 의도도 담겨 있는 상황. 아버지의 빚에서는 벗어났지만 윤선주에게 마음의 빚을 지며 또 다른 부담을 안게 된 최정요가 이를 어떻게 헤쳐나갈지 호기심이 모인다.이렇게 바람 잘 날 없는 일상을 보내고 있는 강비오와 최정요는 강비오의 할아버지이자 세계적인 지휘자 강승운(정진영 분)의 존재로 인해 더욱 흔들리고 있다. 강승운은 자신의 인정을 갈구하는 손주 강비오에게 재능이 없다며 피아노를 그만두라고 냉정하게 선을 그은 반면, 신예 최정요에게는 보란 듯이 협연 자리를 제안하며 극명히 다른 평가를 했다.또한 강승운은 서로를 위하는 두 사람에게 이 관계에서 결국 망신창이가 될 사람은 강비오라고 단언했다. 가까워질수록 강비오가 상처받을 것이라는 강승운의 경고는 두 사람의 머릿속에 각인되며 강비오와 최정요의 마음에 파문을 일으켰다.어른들의 지원과 기대, 도움과 부담 속 학생 피아니스트 강비오와 최정요의 우정과 경쟁이 앞으로 어떻게 흘러갈지, 두 사람이 피아니스트로서 자신만의 방향을 찾아갈 수 있을지 관심이 집중되고 있다.송강 전역 복귀작으로 화제를 모은 '포핸즈'는 토, 일 밤 9시 10분에 방송하며 지난해 연말 서강준이 'MBC연기대상' 주역이 된 이후 선택한 차기작 KBS2 '너 말고 다른 연애'는 12일 오후 9시 20분 첫 방송 한다. 90년대생 연예계 대표 얼굴 천재로 꼽히는 남배우들의 맞대결에 기대가 쏠린다.송강, 이준영의 더욱 복잡다단한 일상이 펼쳐질 tvN 토·일 드라마 ‘포핸즈’는 이번주 토(12일), 일(13일) 밤 9시 10분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr