그룹 에스파가 상파울루에서 공연을 펼치고 있다. / 사진제공=Camila F. Cara, Live Nation

그룹 에스파(aespa)가 콘서트에서 먼저 선보인 멤버별 솔로곡을 정식 음원으로 발매한다.에스파는 오는 14일 오후 6시 'SYNK : COMPLaeXITY - 2026 Special Digital Single'(싱크 : 컴플랙시티 - 2026 스페셜 디지털 싱글)을 공개한다. 지난 8월 서울 고척스카이돔에서 열린 네 번째 단독 콘서트에서 선보인 솔로곡 4곡이 담긴다.카리나의 '16 Bit'(16비트)는 신스 사운드와 묵직한 그루브가 돋보이는 R&B 댄스곡으로, 카리나가 작사에 참여했다. 윈터의 'Saddle Up'(새들 업)은 말보다 행동으로 마음을 보여달라는 메시지를 담았다.지젤은 밝은 사운드와 엇갈린 사랑을 담은 'BYEB4HELLO'(바이비포헬로), 닝닝은 이별의 순간을 그린 발라드 'I Love You But I Gotta Let You Go'(아이 러브 유 벗 아이 가터 렛 유 고)의 작사·작곡에 각각 참여했다.에스파는 현재 네 번째 월드 투어를 진행 중이며 북미와 남미, 유럽 등 25개 지역을 순회한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr