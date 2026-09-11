아이유 '이 별로부터' 커버 / 사진=EDAM엔터테인먼트

가수 아이유(IU)가 정규 6집 선공개 싱글로 국내외 음원 차트 상위권에 진입했다.아이유는 지난 10일 오후 6시 새 디지털 싱글 '이 별로부터'를 발매했다. 동명의 타이틀곡은 공개 당일 멜론 HOT100 발매 30일·100일 차트와 지니 TOP200, 벅스 실시간 차트에서 정상을 차지했다. 멜론 TOP100에서는 2위를 기록했다.더블 타이틀곡 'Dear my crazy soulmate'도 주요 차트에서 두각을 나타냈다. 발매 당일 멜론 HOT100 발매 30일·100일 차트와 벅스 실간 차트에서 2위, 지니 TOP200에서 3위에 올랐다.해외 차트에서도 성과를 냈다. 11일 오전 7시 기준 '이 별로부터(Unknown Planet)'는 싱가포르와 대만 아이튠즈 톱 송 차트 1위에 올랐다. 홍콩과 필리핀, 스리랑카에서는 2위를 기록했으며 총 16개 국가 및 지역 차트에 진입했다. 'Dear my crazy soulmate'는 스리랑카 아이튠즈 톱 송 차트 정상을 포함해 9개 국가 및 지역 차트에 이름을 올렸다.'이 별로부터'는 아이유가 지난해 9월 발표한 '바이, 썸머' 이후 약 1년 만에 내놓은 신곡이다. 향후 공개될 정규 6집의 선공개 싱글로, 더블 타이틀곡 '이 별로부터'와 'Dear my crazy soulmate'가 수록됐다. 아이유가 두 곡의 작사를 모두 맡았다.음원 발매와 동시에 'Dear my crazy soulmate' 뮤직비디오도 공개됐다. 배우 김영옥과 나문희를 비롯해 아이유, 심달기, 이솜이 출연했다.뮤직비디오는 생일을 함께 보내지 못하게 된 친구를 만나기 위해 뜻밖의 방법으로 교도소에 들어간 영옥과 교도관으로 근무하는 문희의 이야기를 그린다. 교도소에서 다시 만난 두 사람이 장난을 치고 생일을 축하하는 과정을 통해 오랜 우정을 풀어냈다. 또 다른 타이틀곡 '이 별로부터'의 뮤직비디오는 오는 16일 0시 공개된다.한편, 아이유는 지난 7월 이관개방증 증세가 악화하면서 9월 개최할 예정이었던 고양 콘서트를 취소했다. 정규 6집 발매 일정도 연기한 바 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr