배우 최수종이 눈물을 보이자 출연진들이 손하트를 보내고 있다. / 사진=KBS1 '한국인의 밥상'

사진=KBS1 '한국인의 밥상'

배우 최수종이 '한국인의 밥상' 15주년 특집에서 눈물을 보였다.지난 10일 방송된 KBS1 '한국인의 밥상'에서는 15주년 특집 2부 '한 상 배워갑니다' 편이 전파를 탔다.'밥상지기' 최수종은 충남 서천에서 글로벌 밥파원들과 수육을 삶았다. 짭조름하면서 야들야들한 수육의 조화에 최수종과 밥파원 새리(미국 캘리포니아주 거주)는 어깨를 들썩이며 진실의 댄스를 선보였다.특히 최수종은 촬영 내내 맏형으로서 웃음을 보였던 모습과 달리 북받쳐 오르는 감정을 주체하지 못하고 두 손으로 얼굴을 감싸 쥐고 눈물을 쏟았다.이에 트로트 가수 이찬원을 비롯해 셰프 윤주모와 글로벌 밥파원들은 최수종을 향해 단체로 손 하트를 날리며 "사랑해요!"를 외쳐 마당을 애정으로 물들였다.한편 최수종은 2025년 4월 10일부터 배우 최불암의 뒤를 이어 '한국인의 밥상'을 이끌고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr