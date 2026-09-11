엔하이픈 'Checkmate' MV 티저 / 사진=빌리프랩

엔하이픈 'Checkmate' MV 티저 / 사진=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 미니 8집 공식 활동을 마친 뒤에도 후속 콘텐츠를 공개하며 열기를 이어간다.엔하이픈(정원, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)은 11일 하이브 레이블즈 유튜브 채널을 통해 미니 8집 'THE SIN : BLISS' 수록곡 'Checkmate'(체크메이트)의 뮤직비디오 티저를 선보였다.영상에는 폐건물을 배경으로 강한 비트에 맞춰 춤을 추는 멤버들의 모습이 담겼다. 정교하게 합을 맞춘 기존 군무와 달리 자유롭게 움직이며 통제에서 벗어난 분위기를 표현했다. 빠르게 전환되는 카메라 구도와 인더스트리얼한 공간 연출도 곡의 거친 성격을 강조했다.'Checkmate'는 벼랑 끝에 놓인 연인의 에너지를 테크노 비트와 인더스트리얼 사운드로 풀어낸 곡이다. 궁지에 몰린 상황에서도 서로 결속해 무너지지 않겠다는 태도를 담았다. "Check"라는 가사를 반복해 곡의 흐름을 끌고 간다.'Checkmate' 뮤직비디오 본편은 12일 0시 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr