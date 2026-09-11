그룹 투모로우바이투게더 연준. / 사진제공=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더(TXT) 연준이 '2026 글로벌 시티즌 페스티벌'(2026 Global Citizen Festival)에서 그룹과 솔로 무대를 모두 선보인다.글로벌 시티즌이 10일(현지시간) 발표한 추가 라인업에 따르면 연준은 오는 26일 미국 뉴욕 센트럴파크에서 열리는 '2026 글로벌 시티즌 페스티벌'에 솔로 아티스트로 출연한다. 앞서 투모로우바이투게더가 올해 라인업에 이름을 올린 데 이어 연준의 개인 무대가 추가됐다.연준은 2023년 방탄소년단 정국에 이어 해당 페스티벌에서 솔로 무대를 선보이는 두 번째 한국 남자 가수가 됐다. 공연은 유튜브를 통해 전 세계에 생중계된다.이번 출연은 연준이 최근 미국에서 솔로 활동을 이어온 가운데 성사됐다. 미니 2집 'NO LABELS: PART 02' 발매 이후 ABC '굿모닝 아메리카'의 '서머 콘서트 시리즈'와 Z100 '서머 배시'에 출연했으며, 로스앤젤레스 트루바두르에서는 빌보드의 'One Night Only' 공연을 열었다.올해 '글로벌 시티즌 페스티벌'에는 존 레전드(John Legend), 레니 크라비츠(Lenny Kravitz), 로린 힐과 와이클레프 장(Ms. Lauryn Hill & Wyclef Jean), 레이니 윌슨(Lainey Wilson), 샤부지(Shaboozey), 빅토리아 모네(Victoria Monét) 등이 출연한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr