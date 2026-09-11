배우 설경구와 가수 김재중이 공식석상에 모습을 보였다. / 사진=텐아시아 DB

배우 설경구와 가수 김재중이 가압류한 서울 주상복합 아파트 '트리마제'가 두 차례 유찰 끝에 약 59억 원에 주인을 찾았다.10일 경매·공매 데이터 기업 지지옥션에 따르면, 서울 성동구 성수동 트리마제 전용 152㎡(12층)가 이달 7일 3차 경매에서 감정가 73억 9000만 원의 79%인 약 58억 7379만 원에 팔렸다.이곳은 연예기획사 씨제스스튜디오의 백창주 대표가 소유한 집으로, 감정가는 약 74억 원이었다.6월 초와 7월 말 이뤄진 1차·2차 경매에서는 응찰자가 없어 유찰됐지만, 3차 경매에서 최저 입찰가 약 47억 3000만 원에 경매가 시작됐고, 총 8명이 응찰했다. 2위 응찰가는 58억 6200만 원이었다.낙찰가는 최근 동일 면적 실거래가보다 약 11억 8000만 원 낮다. 국토교통부 실거래가 통계를 보면 트리마제 전용 152㎡는 지난해 9월 70억 5000만 원에 매매계약을 체결했다.이 집은 설경구와 김재중 등이 가압류한 곳이다. 두 사람은 과거 씨제스스튜디오 소속 연예인이었다. 설경구는 지난해 6월 14억5800만 원, 김재중은 같은 해 7월 6억226만 원 규모의 가압류를 걸었다. 이들은 백 대표로부터 대금을 지급받지 못해 가압류를 신청했다. 현재까지 가압류 상태가 유지되고 있다.다만, 해당 아파트에는 이와 별도로 강제경매와 임의경매가 모두 신청됐다. 개인 채권자가 약 2억 원대 채권을 이유로 강제경매를 신청했고, 시중은행도 임의경매를 접수했다.임의경매는 부동산을 담보로 대출을 받은 뒤 원금과 이자를 일정 기간 갚지 못하면 금융기관 등 채권자가 경매로 넘기는 절차를 말한다.한편 금융감독원 전자공시에 따르면 씨제스스튜디오는 2024년 64억 5000만 원 규모의 영업손실을 기록했다. 지난해에는 회계법인에 재무제표를 제출하지 않아 감사인으로부터 의견 거절을 당했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr