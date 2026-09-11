클라라, 속바지만 입은거야?…롱부츠까지 조금 부담스러운 데일리룩

배우 클라라가 평범한 쇼핑 나들이에서도 과감한 패션을 선보였다.클라라는 최근 자신의 SNS에 "My favorite"이라는 글과 함께 쇼핑을 즐기는 모습이 담긴 사진을 게재했다.공개된 사진 속 클라라는 의류 매장을 둘러보며 여유로운 시간을 보내고 있다.이날 클라라가 선택한 스타일은 일반적인 데일리룩과는 확실히 거리가 있었다. 몸에 밀착되는 그레이 톤의 오프숄더 상의에 허벅지를 훤히 드러내는 초미니 쇼츠를 매치했다. 여기에 무릎까지 올라오는 블랙 롱부츠를 더해 쇼핑을 위한 편안한 옷차림보다는 패션 행사에 가까운 강렬한 스타일링을 완성했다.상의 역시 시선을 끈다. 한쪽 어깨를 드러내는 비대칭 디자인에 가슴과 어깨 주변을 따라 장식이 이어지면서 볼륨감 있는 실루엣이 한층 강조됐다. 짧은 하의와 긴 부츠의 조합은 다리를 더욱 길어 보이게 만들었다. 일상에서 그대로 따라 입기에는 다소 부담스러운 조합이지만, 평소 과감한 스타일을 즐기는 클라라에게는 쇼핑할 때도 자신만의 패션을 포기하지 않는 선택이었다.클라라는 최근 열린 2027 S/S 서울패션위크에서도 오프숄더 블랙 미니드레스에 망사 스타킹과 롱부츠를 조합하는 등 강렬한 패션을 연이어 선보였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr