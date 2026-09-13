'연애박사' 커플 스틸이 공개됐다. / 사진제공=KT스튜디오지니

'연애박사' 커플 스틸이 공개됐다. / 사진제공=KT스튜디오지니

배우 추영우와 김소현이 '연애박사'에서 로맨스 호흡을 맞춘다.다음 달 5일 첫 방송되는 ENA 새 월화드라마 '연애박사' 측은 11일 박민재(추영우 분)와 임유진(김소현 분)의 모습이 담긴 스틸컷을 공개했다.'연애박사'는 고등학교 시절 수영선수였지만 병으로 한쪽 다리를 잃은 박사과정생 박민재와 진로를 잃고 방황하다 새로운 길에 들어선 석사과정생 임유진의 이야기를 그린다. 로봇 연구실을 배경으로 두 청춘의 사랑과 대학원생들의 일상을 담는다.'연애박사'는 지난달 12일 별세한 고(故) 안판석 감독의 유작이다. 안 감독은 '밀회', '밥 잘 사주는 예쁜 누나', '봄밤', '졸업' 등 여러 멜로 작품을 연출했다. '연애박사'는 안 감독이 생전 마지막으로 연출한 작품으로 남게 됐다. 극본은 '옥탑방 고양이', '풀하우스' 등을 집필한 민효정 작가가 맡았다.공개된 사진에는 박민재와 임유진의 관계 변화가 담겼다. 두 사람은 버스정류장에 나란히 앉아 대화를 나누는가 하면, 임유진이 박민재의 손을 잡고 서로를 바라보고 있다.또 다른 사진에서는 어두운 골목길에서 마주한 두 사람의 모습이 포착됐다. 임유진은 박민재의 옷자락을 잡은 채 가까이 다가섰고, 박민재 역시 임유진을 바라보며 눈을 맞췄다.'연애박사'는 10월 5일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr