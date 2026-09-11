손태진이 집안을 자랑했다./사진=텐아시아 DB

손태진이 집안을 자랑했다./사진제공=KBS

가수 손태진이 화려한 이력의 친할머니와 국악 명가 집안 내력을 자랑했다.지난 10일 방송된 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑'에서는 손태진이 3대째 이어온 비법으로 떡갈비를 만들어 윤상과 양희은에게 대접하는 모습이 담겼다.어릴 적 친할머니 손에서 자랐다는 손태진은 "정말 존경하는 분이고 인생에서 많은 영향을 주셨다"며 친할머니를 향한 각별한 애정을 보였다. 이어 "할머니는 영어를 잘하셔서 미국 대사관에서도 근무하셨고, 종군 기자, 통역사, 번역사, 아나운서까지 다 하셨다"고 밝혔다.6.25 전쟁 당시 일화도 전했다. 손태진은 "할머니가 지하 벙커에서 목숨을 걸고 UN군을 위한 영어 라디오 방송을 진행하셨다. 당시 UN군들이 할머니 목소리를 들으며 지냈다고 하더라"고 말했다. 당시 배울 곳도 마땅치 않았던 영어를 독학으로 마스터했다는 이야기에 MC 붐은 "태진 씨의 뛰어난 외국어 능력 DNA가 여기에 있었다"며 감탄했다. 손태진은 "학구열도 높으셨고 요즘 말로 '사기캐'였다. 요리까지 잘하셔서 할아버지가 드시고 싶다는 건 다 해주셨다"고 자랑했다.집안의 남다른 음악 가계도 공개됐다. 손태진은 "할머니 집안인 청송 심씨 가문에는 한 집안에 인간문화재만 세 분이 계신다. 한국 국악계의 바흐 수준"이라고 소개했다.실제 손태진의 고조부는 판소리와 가야금 병창의 대가 고(故) 심정순이며, 고조고모 심혜영은 한국의 2대 여가수, 또 다른 고조고모 심화영은 승무 무형문화재다. 증조부 심재덕은 판소리 이론가로 이름을 날렸고, 이모할머니는 가요계의 전설 심수봉이다.손태진은 "할머니가 내가 노래하는 모습을 보셨다면 정말 좋아하셨을 것"이라며 "자랑스럽다. 유전에 남아 있는 무언가가 있는 것 같다"고 자부심을 보였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr